IWC MARKA ELÇİSİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN DUBAİ FİLM FESTİVALİ’NDE
IWC Schaffhausen’in Türkiye marka elçisi olan Tuba Büyüküstün, İsviçreli lüks saat üreticisinin davetlisi olarak Dubai Uluslararası Film Festivali (DIFF)’ne katıldı. Dünyanın en önemli sinema sanatçılarının katıldığı organizasyona 3’üncü kez IWC’nin marka elçisi olarak katılan Büyüküstün, bu yıl da Ortadoğu’daki hayranları ile buluştu. “Sinema Aşkına – For The Love of Cinema” mottosu ile gerçekleşen IWC Özel Gala Daveti’nde kırmızı halıdaki şıklığı ve zarafeti ile göz kamaştıran Büyüküstün, IWC CEO’su Christoph Grainger-Herr ve Türkiye – İsrail Pazarlama Müdürü Pınar Yılmaz ile objektiflere poz verdi.
Yazıyı paylaş "IWC MARKA ELÇİSİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN DUBAİ FİLM FESTİVALİ’NDE"
Related Posts
« ONLY WATCH MÜZADESİ’NDE REKOR SATIŞ: PATEK PHILLIPE 6.2 MİLYON CHF