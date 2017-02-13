IWC, İSVİÇRE’DEKİ 7. BUTİĞİNİ AÇTI

13 Şubat 2017 10:31

IWC Schaffhausen İsviçre’deki yedinci butiğini dünyaca ünlü spa ve tatil kasabası St. Moritz’te açtı. IWC İsviçre Bölge Müdürü Linüs Fuchs, “St. Moritz dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri olarak ülke sınırlarını aşan bir isme ve saygınlığa sahip. Tüm bu özellikleri, dünyanın farklı yerlerinden gelen ve sporla yakından ilgilenen saatseverlere ürünlerimizi sunmamız için bize eşsiz bir fırsat tanıyor” diyerek St. Moritz’i seçmelerinin nedenini açıklıyor.

Yaklaşık 40 metrekarelik bir alanda yer alan butik, koyu renkli ahşap, cam ve doğal taşla dekore edilmiş klasik ve lüks IWC tasarımıyla ziyaretçileri karşılıyor. İtalyan sanatçı Luca Pancrazzi’nin tasarladığı şömine ve tavan freski göze çarpan unsurlar arasında. Ziyaretçiler burada IWC koleksiyonunun tamamını keşfedebilecekler.

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