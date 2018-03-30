IWC, “BU YARIŞTA BEN DE VARIM” DİYOR

30 Mart 2018 10:41

IWC Schaffhausen, kurduğu yarış takımı IWC Racing Team ile motor sporlarına olan bağlılığını yepyeni bir boyuta taşıyor. Takım, gelecekte tarihi yarış organizasyonlarında Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” ile grid’teki yerini alacak.

IWC Schaffhausen hassas mühendislik, özel teknik çözümler ve takım çalışması gibi otomobil yarışları ile saat yapımcılığı sanatı arasındaki birçok benzerliğin ışığında uzun yıllardır motor sporlarında aktif olarak yer alıyor. Lüks saat markası 2004’ten beri Mercedes-Benz’in yüksek performans departmanı Mercedes-AMG’nin ortağı. Şirket ayrıca 2013’ten beri Mercedes-AMG Petronas Motorsport Formula 1 takımının Resmi Mühendislik Ortağı.

IWC motor sporları tutkusunun sınırlarını yakın zamanda daha klasik yarışlara doğru genişletti. Goodwood Members’ Meeting aracılığıyla 2015’ten beri yarış organizasyonlarına da destek veriyor. Bu yıl, IWC bir adım daha atarak kendi motor sporları takımını kuruyor. IWC Racing Team ilerleyen dönemlerde pek çok seçkin klasik organizasyonda boy gösterecek.

Takımın tercih ettiği otomobil ise Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing”. Bu ikonik spor otomobil ilk kez 1950’lerde, başka bir deyişle IWC Schaffhausen’in ilk otomatik saati olan Ingenieur ile aynı yıllarda tasarlandı. IWC Racing Team’in direksiyonuna ise David Coulthard, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Maro Engel, Jochen Mass ve Carmen Jordá gibi seçkin sürücüler dönüşümlü olarak geçecek. Takım ortakları Mercedes-AMG, Santoni, Mercedes-Benz Classic Center ve Laureus Sport for Good olan IWC Racing Team ilk kez 76’ncı Goodwood Members’ Meeting’te düzenlenen Salvadori Cup’ta yarıştı. Tabii ki önünde daha birçok yarış var.

Yeni özel edisyon Ingenieur modeli

IWC’nin Goodwood’taki bir diğer sürprizi Ingenieur Chronograph Sport Edition “76th Members’ Meeting at Goodwood” modeliydi. Bu sportif ve zarif kronograf, IWC üretimi 69380 kalibreyle çalışıyor ve tırnaklı kurma sistemiyle donatıldı; güç rezervi ise 46 saat. 44 mm çapındaki titanyum kasasında taç düğmesi muhafazası var. Saat, siyah dana derisi kayışla tamamlanıyor ve numaralandırılmış 176 örnekle sınırlı üretildi.

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