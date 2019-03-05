5 Mart 2019 23:23



Andermatt, İsviçre’nin önemli ticaret ve turizm merkezi olma yolunda küçük bir Alp köyü. Andermatt Swiss Alps AG tarafından kapılarını çok özel yatırım, iş merkezi, yaşam alanları ile yabancılara açıyor.

www.isvicregmy.com

Andermatt’ın, yatırım ayrıcalıkları ile ilgili ayrıntılı bilgiye geçmeden önce niçin ayrıcalıklı bir bölge olduğunu açıklamak istiyoruz. Gözlerden özenerek saklanan bir vadi içerisine kurulan dağ köyü olan Andermatt, Avrupa’nın tam kalbinde yer alıyor. Alplerin içinde kışın karlarla kaplı dağları, yazın ise tüm eşsiz çiçek florası ile İsviçre’nin en güzel özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Andermatt, yemyeşil vadi ve tepeleri dört mevsimin farklı tatlarını eşsiz bir Alpin manzarası eşliğinde sunuyor. Ayrıca en eski ve en büyük kayak merkezlerinden de biri olarak kar yürüyüşü, atlı kızak, snowboard, kayak, kros kayağı, buz pateni, golf, doğa yürüyüşleri ve benzeri aktiviteleri profesyonel şekilde yapabilen dört mevsim yaşanabilecek doğa harikası.

“Bildiğim tüm yerlerden bu en şirini ve en ilginci. ” Johann Wolfgang Von Goethe

Nüfusu yaklaşık 1500 kişi ve İsviçre Konfederasyonu’nun üç kurucu kantonundan biri olan Uri’nin sınırları içerisinde bulunuyor. Halkın yerel dili Romalıların akınlarından etkilenerek ortaya çıkan ve İsviçre’nin dört ana dilinden biri olan Romansça. Bölgede en çok kullanılan diller ise Almanca, Fransızca ve İtalyanca.

Eşsiz doğası içerisinde Rhein, Rhône, Reuss ve Ticino nehirlerinin kaynaklarına ev sahipliği yaparak Avrupa’nın su rezervlerinin % 7’sine sahip.

Andermatt’a Stuttgart ya da Münih’ten dört saat içinde araba ile ulaşılabiliyor, Milano’dan sadece iki saat, Zürih ve Lugano’dan ise 90 dakika sürüyor.

Urseren vadisi içerisindeki Andermatt, Rhein, Rhône, Reuss ve Ticino dört önemli nehir kaynağının başlangıç noktasında ve önemli su rezervlerine sahip. Geçmişte 50 yıl İsviçre’nin ordu eğitim bölgesi olan bölge, günümüzde askeri güç azaltılarak turizm cenneti haline getirilmiş.

Zürih’den 60 dakika uzaklıkta, 1444 metre irtifada İsviçre’nin en yüksek vadilerinden birinde yer alan Andermatt’a, 90 dakikalık karayolu ile Lugano yönünden ulaşılabiliyor.

Furka, Gotthard ve Oberalp geçitlerinin ortasında bir yaşam süren yerleşim merkezi olma özelliğinin yanında 17 km.lik dünyanın en uzun karayolu tüneli olan, İsviçre ve İtalya’yı birbirine bağlayan Gotthard Geçidi bulunuyor. İsviçre’ye sınırı olan diğer Avrupa ülkeleri ise sadece 100 km uzakta bulunuyor.

Bölgenin Türk yatırımcılara da tanıtılması için özel bir gayretle çalışan ve Türkiye genelinde bu konuda tek yetkili bilgi ve danışmanlık kurumu olan İzmir Türk İsviçre Ticaret Odası başkanı Raphael Hakan Oswald ile geçekleştirilen gezimizde Andermatt hakkında ayrıntılı bilgileri gezi rehberi Bänz Simmen’den öğrendik. Simmen’in çok ilginç özelliklerinde birisi de ‘90’lı yıllarda Türkiye’yi bisiklet ile dolaşmış olması.

Simmen, yaşadığı bölgenin özelliğini taşıyan renkliliğini anlatırken, köyde birlikte yaptığımız geziyi daha da zevkli hale getirdi. Andermatt, doğal güzelliğinin yanında bulunduğu stratejik konum nedeni ile zamanı dolu dolu yaşamış bir yerleşim alanı. Dağlar arasında uçurumlarla çevrili olmasının yanı sıra birçok savaşlara şahit olmuş. Avrupa’nın kuzey kesiminden güneye iniş yolunda bulunması ticaret kadar yıkımlara da şahitlik yapmasına neden olmuş.

Şeytan Köprüsü olarak adlandırılan Gotthard Geçidi

Roma yolları ile kesiştiği için Romalılar tarafından yapıldığına inanılan Gotthard köprüsü döneminde en önemli geçitlerinden biri üzerindedir. Köprünün inşası bilinenin çok sonrasına dayanmaktadır. 1000 yılında yapılmış ve 1600’lü yıllara kadar da çeşitli onarımlardan geçirildiği tahmin edilmekte. Çok daha sonraları Rus ve Fransız akınlarını yaşayan bölge İngilizler tarafından keşfedildikten sonra turizm ile tanışarak ticari alanda da gelişmeler göstermiş.

Doğanın sonsuz güzelliklerini yaşayan bir bölge olma özelliğinde olan Andermatt, çevreye saygının bir abidesi gibi. Gezinti süresince bir pet şişe veya plastik bir bardak görme şansınız yok. Sebil suları bile bölgede özel bardakları ile içiliyor.

Bölgede golf sahasındaki özel çimlerinin yetişmesi için kimyasal yerine organik ilaçlamanın tercih edilmesi, yönetimin doğal çevrenin korunması için gösterdiği hassasiyeti vurguluyor.

Çevre düzeninde, peyzaj uygulamalarında ki bu özen yeni yerleşimlerinde hem dış hem de iç mekân dekorasyonlarında çevreden çıkan taşların kullanılması ile daha da vurgulanmış.







İstanbul Bienail’ne de katılan sanatçı Ugo Rondinone tarafından yapılan taş heykel vadide ilk karşılaşılan sanat eseri. Yazın bisiklet kışın ise kayak şampiyonaları düzenlenen bölgede her mevsim çeşitli eğlence ve Mamut Alpine Festivali gibi gerçek bir outdoor deneyimi yaşatan festivallere ev sahipliği yapılıyor. Mamut Alpine Festivalinde, eylül ayında 100 kadar dağcının bir araya geldiği ve 3 gün süresince dağla ilgili konuşmalar, atölye çalışmaları, turlar ve film gösterimleri düzenleniyor.

Bölgenin en lüks oteli olan Chedi’de ünlü sanatçıların caz ve klasik müzik konserlerinin bir kısmı organize ediliyor.

İsviçre’nin en modern kayak tesislerine sahip olan Andermatt 120 km.lik bir piste sahip. Kayak bölgeleri komşu Sedrun ile de birleştirilerek sürekli geliştiriliyor. Sedrun kantonunun simgesi keçi, Urseren kantonununki ise burnunda kırmızı halka bulunan bir boğa.

Bir kantondan diğerine geçmek için Apres-ski train bar ile dağlara tırmanırken, üzerinde kanton simgelerinin boynuzlarını tokuşturduğu bir etiketi ile bu geçişi sembolleştirilen özel içeceğinizi yudumlayarak tırmanışın tadına varabilirsiniz. Güneşlenme terasları ile kafe ve restaurantlar yer aldığı dağda beş farklı noktada muhteşem manzara bulunuyor.

İdeal pistler için “Kar Tarımı”

2004 yılından itibaren geliştirilerek devam eden “kar tarımı” denilen bir sistem kullanılıyor. Kar tarımı, kış sporlarının kalitesini arttırabilmek için, daha zevkli spor yapmayı amaçlayan ve pist alanlarında suyu kar olarak püskürten bir sistem. Her ünite 10.000 metre karelik bir alana 50.000 metre küplük karı püskürterek sağlıyor. Kar mevsiminin kasım ayından mayıs ayına kadar sezonun mükemmel geçmesi hedefleniyor. 200 adet kar üretici makine ünitesi 550.000 metre kare toplam alana sahip Andermatt-Sedrun pistlerinde destek veriyor.

Andematt’da kalın tekerlekli bisiklet fat bike ile mevsimsel engelleri yenmek mümkün. Alpler’in paralelinde pedal basarak bisiklete binmenin tadı çıkarılabilir.

Yılın bütün aylarında pistlerin güvenliği için büyük bir ekip 24 saat özenli ve dikkatli çalışıyorlar. Pistler kar araçları ile düzeltiliyor, güvenli olan alanlar yeşil ışık ile belirleniyor. “ Doğanın kendi kuralları var, herkesin buna uymasını ve saygı duymasını istiyor” diyen bölge uzmanları turistlere de bu fikri aktarıyor.

Alplerin ortasında Golf keyfi

Andermatt Swiss Alps AG’ye ait alanda130 hektar golf sahası da bulunuyor. Alp dağları ve Reuss nehrinin arasında konuşlanması uluslar arası yarışmalar için uygun olan 18 delikli, par 72 şampiyonluk golf sahası verimli su havzaları sayesinde sürekli yeşil kalıyor.

Tasarımı Kurt Rossknecht tarafından yapılan sahanın en büyük ayrıcalığı ise yüksek-Alpin golf deneyimi sunması.

Chedi Andermatt

Konaklama için birçok alternatif sunuyor

Andermatt’da konaklama ihtiyacının bir kısmını butik oteller sağlıyor. Chedi Andermatt, çevreye ve köye tamamıyla entegre olmuş ünlü mimar Jean-Michel Gathy tarafından planlanan beş yıldızlı lüks bir hotel.



Radissson Blu’da hem otel odaları hem de satılık ve kiralık apartman daireleri bulunuyor.



Tatilini evcil hayvanlarından ayrılmadan geçirmek isteyenler için de ideal bir lokasyon.







Otellerin altındaki termal havuzlar bütün gün açık.

İsviçre’de özel yatırım fırsatları sunan bir bölge

Bölgede İsviçre’nin hiçbir kantonunda olmayan yabancı uyrukluların da yararlanabileceği avantajlar ile konut sahibi olunabiliyor. Hem yatırım amaçlı hem de tatil için fırsatlar sunan Andermatt’ a dünyanın dört bir yanından ilgi büyüdükçe cazibe merkezi haline geliyor.

Yatırım, yaşam ve iş merkezi saat dünyasını bekliyor

Andermatt Swiss Alps AG tarafından oluşturan otel ve ikametgâhlarda iş ve mülk yatırımcılarına vergilendirme dâhil olmak üzere cazip imkânlar bulunuyor. Böylece sadece turizm değil yatırım açısından çok avantajlı bir bölge çok özel imkânlarla sunuluyor. Mısırlı iş adamı Samih Sawiris’in Andermatt tarafından yatırım için davet edilmesinden sonra bölge turizm ve spor merkezi için ideal şartları barındırmaya başlamış.

İsviçre’de tek Lex Koller’den muafiyet fırsatı

Lex Koller denilen yabancıların İsviçre’de mülk edinmesini kurallara bağlayan ve kısıtlayan kanundan 2030 yılına kadar yatırımlar bölgesi Andermatt tamamen muaf tutularak uluslararası yatırımcılara fırsatlar sunuyor. Böylece isterlerse birden fazla daire alıp – satabilme, iş yerlerinin merkezini Andermatt’a taşıma hakkı, dolayısı ile özel vergi avantajlarından yararlanma ı, oturma müsaadesi ve çeşitli yatırım imkânlarından faydalanmalarına olanak sağlanıyor.

Chedi Delux oda





Penthouse Chedi Andermatt

Yapılan tüm gayrimenkuller, daireden dağ evine özel bir mimari kullanılarak, titizlikle seçilen çeşitli ülkelerden ve İsviçreli 30 adet mimar tarafından tasarlandı.

Chedi Furka Suite

Bina ve otellerin dekorasyonunda bölgeden çıkarılan özel taşlar kullanılıyor.



Özellikle Chedi Andermatt’da ki dairelerde seçerek kullanılabilecek olan Dağ Kristali, Zeytin Yeşimi, Siyah Turmalin, Kırmızı Kristal ve Kaplan Gözü gibi değerli taşlar yatırımları daha da değerli hale getiriyor

Andermatt’ta mülk satın almak için özel haklar (Lex Koller Muafiyeti)

İsviçre’de gayrimenkul alımı, “Lex Koller “ yasası ile yabancı yatırımcı ve özel kişilerin İsviçre’de mülk edinmeleri kısıtlanmıştı.

İsviçre Hükümeti’nin 21 Aralık 2007 tarihli kararıyla Andermatt Swiss Alps AG, Lex Koller kanunundan toplu olarak muaf tutuldu. Tüm uluslararası yatırımcılar özel bir izin ve kısıtlama olmadan Andermatt Swiss Alps AG’den daire ve ev satın alıp, satabilme hakkına kavuştu. Bu muafiyet 2030 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Geçmişte ikinci mülk edinme kısıtlaması “Lex Weber”

İsviçre sınırları içinde ikinci ve daha fazla mülk edinme Lex Weber kanunu ile kısıtlanmaktaydı. Andermatt Swiss Alps AG’nin tüm daireleri Lex Weber mevzuatından muaf tutuluyor.

Avantajlar & Önemli Bilgiler

Son yıllarda Andermatt, dört mevsin, birici sınıf benzersiz bir yaşam merkezine dönüşmüştür.

Andermatt Swissalps, pratik stüdyolardan, geniş dairelere, otel hizmetleri bulunan rezidanslara, seçkin çatı katlarına ve size özel hayalinizdeki dağ evlerine kadar geniş bir emlak seçeneği sunmaktadır.

Tek bir kurum tarafından sunulan kişiye özel emlak seçenekleri, çeşitli aile dostu aktivite ve spor imkânları ile tamamlanıyor. Emlak yatırımlarının değer kazanmasının ön şartlarını, sürdürülebilir planlama kavramı ve kaliteden ödün vermeyen bir istikrar anlayışı oluşturmaktadır.

Andermatt Reuss’a yapılan bir yatırım aşağıdaki avantajlara sahip:

Kiralama programı

Andermatt Swiss Alps AG’nin sunmuş olduğu gayrimenkuller hem birinci hem de ikinci ev olarak kullanılabilme özelliğine sahip. İkinci bir evin satın alınması durumunda, evinizi kullanmadığınız zamanlarda, uzun ya da kısa vade için kiraya verebilir ve gelir elde edebilme şansı var. Dilenildiğinde Andermatt Swiss Alps AG, tüm kiralama işlemlerini, misafir bakımı, ev eşyaları, ev ve çevre bakımı, muhasebe ve daha fazlasını sizin için üstleniyor. Tüm Andermatt Swiss Alps gayrimenkul sahiplerine destek olmak amacı ile Housekeeping hizmeti verilirken, mülk sahipleri otellerden, restoranlardan, kayak alanından, golf sahasından veya Piazza Gottardo’daki mağazalarda cazip indirimlerden yaralanabilecekler.

Ayrıca, tüm tatil köyü Andermatt Reuss, yeraltı yol ve otoparkları sayesinde araç trafiğinden kurtularak sürdürülebilir planlama konsepti ile aynı zamanda ödün vermeden kaliteye ve tasarıma odaklanma, bölgenin dolayısı ile gayrimenkullerin uzun vadeli değer artışını ve cazip emlak yatırımını garantiliyor.

Cazip vergi avantajları

İsviçre geleneksel olarak avantajlı vergi oranları, istikrarlı ekonomisi, hukuksal, yasal ve politik güvenilirliği ile tanınıyor. Özellikle Andermatt’ın bağlı olduğu Uri Kanton’u, İsviçre’de düşük vergi oranları ile lider pozisyonunda yer alıyor. Andermatt’ta mülk edinip ikamet edildiğinde, uygun Urner kantonu vergi ve cazip bireysel vergi çözümlerden yararlanmaya başlanabiliyor. En yüksek Urner gelir vergisi oranı İsviçre genelinde ikinci sırada olup, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere ’deki oranın yarısı kadar. Buna ek olarak Uri kantonununda miras veya hediye vergisi uygulanmıyor. Ayrıca Andermatt Swiss Alps AG’ye ait gayrimenkul satın alanlara, ikamet ve vergilendirmeye yönelik bireysel çözümleri oluşturmak üzere kanton resmi makamları da yardımcı olurken bireysel destek kuruluşları da bulunuyor.

Öte yandan ticari anlamda kurum ve kuruluşlar ya da özel kişiler şirketlerinin merkezleri veya ikametgâhlarını Andermatt’a taşıdıklarında, sabit oranda vergilendirme avantajlarından yararlanabilme hakkına sahip oluyor. Sabit oranda vergilendirme, varlıklı ve mali açıdan güçlü bireyler ve kurumlar için avantajlı olurken vergiye tabi gelir ve varlıkların sabit oranlı belirlenmesi de vergi avantajı sağlıyor.

İsviçre vatandaşı olmayanlar için oturma izni

İsviçre’de uygulanan vatandaşlık ve oturum müsaadeleri yine belli mevzuat ve kanunlarla ciddi anlamda sınırlandırılmış. Oturum müsaadesi ile ilgili mevzuatlar Andermatt bölgesi için esnetilmiş, gerekli şartlar yerine getirildiğinde Andermatt Swissalps AG’nin satışa sunmuş olduğu gayrimenkullerin satın alınması ile birlikte oturum izni de almak kolaylaştırılmış.

İsviçre emlak piyasası-güvenli yatırım olanağı

İsviçre emlak piyasası, İsviçre’deki güvenilir siyaset, hukuk ve ekonomi sayesinde dünya çapında en istikrarlı ve sağlam piyasalar arasında yer alıyor. Yüksek yaşam standardı ve yenilikçi gelişmelerin yanı sıra, işsizlik oranının düşüklüğü ülkeyi yatırımlar açısından cazip hale getiriyor. Bu unsurlar nedeni ile birçok kişi iş ve yaşam kalitesi nedeni ile İsviçre’ye yerleşmek için göç ediyor. İsviçre’nin cazip olmasından dolayı uzmanlar, nüfus artışının sürekli olacağını ve dolayısı ile emlak piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyorlar. Öte yandan gayrimenkullerin karakteristik özelliğinden dolayı, olası bir enflasyon artışına karşı koruma sağlıyor.

İsviçre emlak piyasası son 10 yıldır istikrarını koruyor. Andermat için yapılan yatırımcı yorumları, Andermatt’a ki konut fiyatlarının yakın zamanda St. Moritz, Gstaad, Zermatt ve Verbier’deki fiyatlara ulaşması beklendiği yönünde.

Andermatt’ta geçen yıl temel alındığında gayrimenkul değeri beklenenin üstünde 5% oranında değer kazanmış. Bölgede yapılan yatırım ve yenilikler gayrimenkul değerini olumlu etkileyerek yıllık değer artışını ortalama 3% oranında beklentiye çekiyor.

İsviçre Frank’ı Bazında Yatırım

İsviçre Frankı dünya çapında kendini kanıtlayan az sayıdaki güçlü para birimlerinden birisi. İsviçre bozulmamış siyasi ortamı ile güvenli ve istikrarlı finans merkezi olarak kabul ediliyor. Avrupa’da hayat her geçen gün pahalanırken, İsviçre’de enflasyon oranları daha istikrarlı seyrederek düşüş gösteriyor.

Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye yetkili kurumu İsviçre Ticaret Odası Derneği’ne ulaşabilirsiniz

İzmir Türk İsviçre Ticaret Odası başkanı Raphael Hakan Oswald

Glacier Tren

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About the Author: Gunay Demirbag

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