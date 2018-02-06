İŞTE YENİ SEZON GÖZLÜK MODASI

6 Şubat 2018 14:44

Cartier’nin uzmanlığı ve sofistike mirasıyla zamansız parçalar yaratmak üzere Maison’un eşsiz Santos de Cartier gözlük koleksiyonuna yeni tasarımlar eklendi.

Cartier, Santos de Cartier gözlük koleksiyonunu yeniden yorumlayarak yaratıcılığını ve zanaatkarlığını birleştirdi; yeni formlar ortaya çıkartarak çağdaş ve yeni bir gözlük koleksiyonu tasarladı. Santos de Cartier, havacılık dünyasından aldığı ilhamla ikonik Santos de Cartier saat koleksiyonunun imzası vida tasarımı ile klasik ve bükümlü formuyla yeni bir stil sunuyor. Söz konusu stil, form ve fonksiyonellik sağlayan değerli malzemeler, hafif yapısı ve belirgin detaylarla zenginleştiriliyor. Bu yeni koleksiyon, Santos de Cartier’nin sembolü haline gelen vida, metal ve derinin eşsiz kombinasyonu, renk kontrastları ve Cartier zanaatının eseri olan zarif katmanlı yapısı ile kolay takılabilen modeller sunuyor.

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