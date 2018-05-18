İŞTE 2018 CANNES FİLM FESTİVALİ’NİN DİKKAT ÇEKEN MÜCEVHERLERİ

18 Mayıs 2018 12:36

2018 Cannes Film Festivali’nin her yıl merakla beklenen kırmızı halı görünümleri bu yıl da hayal kırıklığı yaratmadı. Hem kıyafetler hem de gösterişli mücevherler festivale damga vurdu. İşte ünlü isimlerin kırmızı halı üzerinde poz verirken objektiflere takılan muhteşem mücevherleri.

CATE BLANCHETT- CHOPARD

Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nin açılış töreninde kullandığı çok şık Chopard küpeleriyle hoş bir görüntü veriyor.

PENELOPE CRUZ – ATELIER SWAROVSKI

Penelope Cruz, Cannes Film Festivali’nin açılış töreninde Atelier Swarovski koleksiyonuna ait 18k beyaz altından yakut ve pırlanta ile süslü küpeleriyle dikkat çekiyor.

CAMILA COELHO – MESSIKA

Camila Coelho, kıyafetini tamamlayan Messika marka kolye, küpe ve yüzükleri ile muhteşem görünüyor.

LEA SEYDOUX – BOUCHERON

Léa Seydoux’ın tercihi, Boucheron marka asimetrik kesim bir çift pırlanta küpe.

ALESSANDRA AMBROSIO – DE GRISOGONO

Alessandra Ambrosio, De Grisogono markasına ait beyaz altın üzeri zümrüt ve pırlantalarla süslü küpe ve sırtına yayılan kolyesiyle kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

CAREY MULLIGAN – CHAUMET

Carey Mulligan’ın Chaumet marka beyaz altın üzeri zümrüt damla küpe seçimi, Cannes’daki kırmızı halıda giydiği kıyafetiyle mükemmel bir uyum sağlıyor.

JULIANNE MOORE – CHOPARD

Julianne Moore, kırmızı elbisesini Chopard marka sallantılı pırlanta küpeleri ile tamamladı.

ARAYA HARGATE – CHOPARD

Aktris Araya Hargate, Chopard üretimi pırlantalı 18 ayar beyaz altından bilezik, yüzük ve küpeler ile kırmızı halının öne çıkan yıldızlarından biri oldu.

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