IŞIL IŞIL PARLIYOR: HARRY WINSTON “EMERALD”

16 Mayıs 2018 17:18

Swatch Group’un miras bağlarına en çok sadık kalarak tasarımlar yapan markası Harry Winston, pırlantalar ile bu geleneğini en etkili şekilde uyguluyor. Pırlantalar içerisindeki Emerald saat, pembe safirin yumuşak görünüşü ile birleştirildi. 8 köşeli art-deco çizgilerinden oluşan kasasının üzerinde 53 adet parlak kesim pırlanta bulunuyor. Ayrıca beyaz sedef kadranında 44 pırlanta yer alıyor. Bunlardan 4 adeti pembe safir ve bir tanesi saat 12 konumunda yakut kesim olarak uygulanmış.

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