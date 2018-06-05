İLK KEZ DAİMİ TAKVİM VE PLATİN KASALI!..

5 Haziran 2018 11:42

IWC Schaffhausen, Portugieser ailesini iki yeni modelle genişletiyor. Mevcut koleksiyona ilk kez daimi takvim ve platin kasa ile donatılmış bir Portugieser modeli ekleniyor. IWC ayrıca, çelik kasasında gümüş kaplama kadran ve rodyum kaplama saat kolları barındıran yeni Portugieser Automatic modelini de saat severlerle buluşturuyor.

Portugieser Perpetual Calendar (ref. IW503406) mevcut Portugieser Koleksiyonu’nda daimi takvim ve platin kasayla donatılmış ilk saat. Platin, doğası gereği paslanmaz ve hipoalerjenik bir materyal. Yüksek yoğunluğu sayesinde aynı zamanda olağanüstü sağlam ve dayanıklı. Parlak beyazımsı gri platin kasa, gümüş kaplama kadranın yanı sıra rodyum kaplama saat kolları ve saat imleriyle son derece uyumlu. Kasada şirket içinde üretilen IWC 52615 kalibre yer alıyor. 18 karat som kırmızı altından yapılan rotoru ile yedi günlük güç rezervi üretiyor. Özenle dekore edilen mekanizma, şeffaf safir cam kasa sırtından görülebiliyor.

Çift Ay evresi göstergeli daimi takvim

Saatin kadranında en fazla göze çarpan özellik daimi takvim. 1980’lerde Kurt Klaus’un geliştirdiği mekanizma yaklaşık 80 parça içeriyor ve Ay’ın evresinin yanı sıra dört haneli olarak yılı gösteriyor. Taç düğmesi vasıtasıyla kolayca ayarlanabiliyor.

Ayların farklı uzunluklarını ve artık yılları otomatik olarak algılayan mekanizma 2100 yılına düzeltilmeye ihtiyaç duymadan çalışacak. Daimi takvimin bu versiyonunda hem kuzey hem güney yarı küreler için ay evrelerinin ters çevrilmiş görüntüsünü veren çift ay evresi göstergesi var. Özel bir redüksiyon dişlisi sayesinde gösterge öylesine dakik ki dünyanın uydusunun gerçek yörüngesinden ancak 577.5 yıl sonra sadece bir gün sapacak.

Yeni Portugieser Automatic

IWC, ayrıca gümüş kaplama kadrana ve rodyum kaplama saat kollarına ev sahipliği eden paslanmaz çelik kasasıyla yeni Portugieser Automatic (ref. IW500712) modelini de saat severlerle buluşturuyor. Bu versiyonda özellikle aplike Arap rakamları, demiryolu tarzı bölüm halkası ve ince saat kolları öne çıkıyor. Şirket üretimi IWC 52010 kalibrede seramik parçalar içeren Pellaton kurma sistemi mevcut. Yedi günlük güç rezervine sahip rotor 18 karat altın madalyonla donatıldı. Saat siyah timsah derisi kordonla tamamlıyor.

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