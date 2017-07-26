İKİ EFSANEDEN STARMEN FİLMİ

26 Temmuz 2017 21:02

OMEGA’dan “STARMEN” Kısa Filmi

Başrolde: George Clooney & Buzz Aldrin

Omega Speedmaster’ın 60. yıl dönümü kapsamında, George Clooney ve onun çocukluk kahramanı, aya ayak basan ikinci insan, Buzz Aldrin’in yer aldığı “Starmen” isimli kısa belgesel filmini hazırladı.

Filmde George Clooney, çocukluk kahramanı Buzz Aldrin ile Londra’daki sinema salonunda Apollo 11’in Temmuz 1969’daki aya inişinin orijinal görüntülerini birlikte izleme fırsatı buluyor. İkili film boyunca hem hikâyelerini hem de patlamış mısırlarını birbirleriyle paylaşarak, tarihi ay misyonunu birlikte tekrar yaşıyorlar. Bu özel filmde elbette, aya çıkan ilk saat olan OmegA Speedmaster modeli de başrolde yer alıyor!

Related Posts

About the Author: Gunay Demirbag

« JENNIFER LOPEZ , MATTIA CIELO’YU TERCİH ETTİ KATY PERRY, DJULA’YI TERCİH ETTİ »