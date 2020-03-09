9 Mart 2020 13:27

Sıra dışı. Beklenmedik. Kişiye özel.

HYTSOONOW koleksiyonunun yeni modeli SOONOW Drop One, tekrarı olmayan anılar yaratmak için,zamanın akışının gücünü renkli ve canlı bir şekilde yorumluyor.

7 Kasım 2019’da ilk kez New York’ta özel bir etkinlikte tanıtılan HYT Soonow Drop One, göz kamaştırıcı olmasının yanı sıra eşsiz ve şaşırtıcı olmasıyla da öne çıkıyor.

Toplamda yalnızca beş adet üretilen ve 48.8 mm kasa çapına sahip bu model, her bir dakikası eşsiz olan beş farklı hikâyeyianlatmak için tasarlandı.

Zaman ne renk?





Tıpkı yaşam gibi, zamanda siyah ya da beyaz değildir. Gelecek zaman,şimdiki zamana yaklaştıkça, zaman yeni boyutlar ve anlamlar kazanır.Yeni Soonow Drop One, cesur renk şeması ve kusursuzca tasarlanmış kafatası figürü ile, bireyselliğin göz kamaştırıcı bir kutlaması niteliğindedir.

Zamanın dinamik yaratılışı

Zamanın devam etmekte olan dinamik yaratılışı, saatin ‘’drop’’ adı verilen konseptiyle bütünleşir. Bu da nadirlik kavramı ile zamanı ölçmenin değerini gözler önüne serer.

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About the Author: Gunay Demirbag

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