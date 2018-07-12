HUBLOT’DAN İÇİMİZİ ISITACAK YENİ BİR MODEL

12 Temmuz 2018 16:49

Italia Independent ile iş birliği yapan Hublot, renkli tasarıma sahip yeni modeli Big Bang Unico Teak Independent’i tanıttı.

Hublot, İtalya’nın Kapri Adası’nda doğadan ilham alan yeni Big Bang Unico Teak Independent modelini Italia Independent ile birlikte tanıttı. Hublot ve Italia Independent’ın bu yeni iş birliği, Lapo Elkann’nın deniz ve denizcilik tutkusundan, deneyimlerinden ilham alınarak tasarlandı. Saat aynı zamanda Lapo Elkann’nın anılarına saygı niteliği taşıyor.

Hublot Big Bang Unico Teak Italia Independent, efsanevi Unico mekanizması ve 45mm kasa çapı ile karşımıza çıkıyor. King Gold kasaya sahip saatin bezelinde ise, genellikle en lüks teknelerin güvertesinde kullanılan Tik ağacı kullanılmış. Turuncu indeksler ile saatin kayışları ve kasa rengi arasında hoş bir uyum sağlanmış. 100 adet limitli üretilen saat, 72 saatlik güç rezervine ve 100 metreye kadar su direncine sahip. Diğer Italia Independent modelleri gibi bu model de markanın gözlüğü ile birlikte satışa sunuluyor.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« BREITLING’TEN ÜST DÜZEY BİR PILOT KRONOGRAFI CAMICISSIMA’DA KETEN MODASI »