HUBLOT ‘BIG BANG UNICO’ ARTIK UNISEX!

5 Temmuz 2018 12:05

Hublot’nun 45mm kasa çapı ile görmeye alışmış olduğumuz Big Bang Unico modelleri artık 42mm. Titanyum, seramik ve King Gold bezel seçenekleri ile zenginleşen Big Bang Unico artık her yaşam tarzına uyum sağlıyor.

Hublot, Unico mekanizmasını ilk kez 2010 yılında üretti. Üç yıl sonra, türünün tek örneği olan istenildiği zaman sıfırlanabilen flyback kronogorafı, çift kavramalı mekanizması ve kadranın içinden görülebilen kolon çarkı ile öne çıkan bu mekanizma, efsanevi Big Bang kasasına yerleştirildi. Hublot’nun efsanevi manufacture mekanizması Unico, bu sefer boyut değiştirerek karşımıza çıkıyor. 45mm kasa çapı ile görmeye alışmış olduğumuz Big Bang Unico modelleri artık 42mm. Daha minimalist kasa boyutu isteyen kadın ve erkeklerin şimdiden gözdesi olan model, 45mm’lik Unico mekanizması geliştirilerek yenilendi.

Kasa, 45mm’den 42mm’ye indirildi

HUB 1242’nin stili, güvenirliliği ve sağlamlığı referans alınarak, yeni mekanizma HUB 1280’in yapısı tamamen yeniden tasarlanarak inceltildi, montajı kolaylaştırıldı ve kadranın içinden saat severlerin mekanizmayı daha iyi görebilmesi sağlandı. Mekanizmanın teknik yenilikleri için dört patent alındı. Toplam bileşen sayısı 330’dan 345’e çıkarken, kasa çapı 45mm’den 42mm’ye, kasa yüksekliği ise 15,45’ten 14,5mm’ye indirildi. Kronograf butonları 45mm’lik kasaya göre daha kolay bir kullanım sağlıyorken, saatin yeni boyutu sayesinde Big Bang Unico artık Unisex olarak kullanılabilecek.

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