‘HOROZ YILI’NA ÖZEL MÜKEMMEL TASARIMLAR

15 Şubat 2017 17:50

Çinliler, 28 Ocak 2017 tarihinde Maymun Yılı’ndan “Horoz Yılı”na geçiş yaptılar. Yeni yılı kutlayan sadece Çinliler olmadı; lüks saat sektörünün önde gelen markaları bu yıla özel hazırladıkları sınırlı sayıdaki modelleri ile Horoz Yılı’nı onurlandırdılar.

Çinlilerin kullandığı ve her hayvanın bir yılı temsil ettiği Ay takvimine göre 2017 “Horoz Yılı” olarak kutlanıyor. Her yılın söz konusu hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılıyor. 12 hayvandan oluşan geleneksel hayvan takviminde 28 Ocak gününden itibaren Maymun Yılı’nı geride bırakarak “Horoz Yılı”na giren Çin’de, yeni sene “şans ve bolluk” yılı olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lüks saat üreticileri, Ocak 2017’de başlayan Çin Yeni Yılı’nı kutlamak için birbirinden özel “Horoz Yılı” temalı modellerini saatseverlerin beğenisine sundu. Çin pazarını önemli gören Ulysse Nardin, Jaquet Droz, Chopard, Piaget, Officine Panerai, Bovet 1822, Harry Winston, Blancpain ve Vacheron Constantin gibi güçlü saat yapımevleri, gündoğumunun mesajcısı olan horoz temasını farklı biçimlerde tasvir ederek müşterilerinin beğenisine sunuyorlar. Muhteşem el işçiliği sanatlarını modellerine taşıyan markalar, sınırlı sayıdaki üretimleri ile Horoz Yılı’nı onurlandırıyor.

JAQUET DROZ – Petite Heure Minute Rooster / Petite Heure Minute Relief Rooster

Jaquet Droz, Horoz Yılı’na özel olarak sınırlı sayıda satışa sunduğu, dört modelden oluşan Petite Heure Minute Koleksiyonu ile karşımızda. Üç farklı kasa boyutunda sunulan modellerin, kırmızı ve beyaz altın versiyonları bulunuyor. 41 mm çapındaki beyaz altın Petite Heure Minute Relief Rooster modelinin bezel kısmı 272 adet pırlanta ile ışıldıyor. Yine beyaz altın kullanılan sedef kadran üzerindeki horoz kabartması elle boyama işlemi görmüş. Modelin kırmızı altın versiyonu da mecvut. Doğa tasvirli kadranlarda resmedilen horoz gravürü, hem el işçiliği hem de canlı renkleri ile göz dolduruyor. Gagası açık, tüyleri ise kıvrımlı. Altın oymaları ile adeta bir heykel görünümünde. Saatlerin arka kısmı altın oyma horoz gravürü ile süslü. Petite Heure Minute Rooster modeli ise, Ivory Grand Feu mineli kadran ve kırmızı altın kasa özelliğiyle dikkat çekiyor. Pırlantalı (35mm) ve pırlantasız (39mm) olmak üzere iki versiyonu var. Bütün modeller otomatik ve 68 saat güç rezervi var.

ULYSSE NARDIN – Classico Rooster

Ulysse Nardin, horozun doğal enerjisini ortaya çıkarmak adına, detaylı ve görkemli bir tasvirini oluşturmak için, mine uygulanmadan önce direkt olarak oyma işleminin yapıldığı geleneksel champleve tekniğini kullandı. 88 adet ile sınırlı sayıda kişinin sahip olacağı model, 40 mm çapında ve 18k rose altından üretildi. Kadranın merkezine konumlandırılan horozun zemini, şafak vakti gökyüzünü yansıtan zengin bakır renkli metalik bir mineleme ile oluşturuldu. Horozun ayakları altında, sekiz adet mavi renkli altından üretilmiş çiçek var. Horoz, tasvirinde kullanılan mavi tüyler, beyaz bir baş ve kırmızı ibiği ile tüm görkemini yansıtıyor. Saatin kendinden kurum mekanizma, 50 metre su geçirmezlik ve deri kordon özellikleri var.

PIAGET – Altiplano Rooster Watch

Piaget, kadran merkezine konumlandırdığı elle boyanmış horoz motifi ile Horoz Yılı’na özel ultra ince Altiplano saatini sundu. 38 mm çapındaki saatin kasası beyaz altından. Mine sanatıyla yaratılan horoz motifi, beyaz bir sedefli arka plan üzerine konumlandırılmış. Kadran üzerindeki ayrıntıları mükemmel biçimde ifade etmek için görüntünün ana hatlarında, en açık gri tonlarından daha yoğun olana doğru renklendirmeler yapıldı. Sınırlı sayıda üretilen beyaz altın model, bezel kısmında kullanılan parlak kesim pırlantalar ile ayrı bir zenginliğe kavuşturuldu.

CHOPARD L.U.C XP Urushi – Year of the Rooster

Chopard, Çin yeni yılını özel üretimleriyle kutlamayı seven saat yapım şirketlerinden bir tanesi. Bu yıl da Urushi cilalama tekniğini ve sedef kakmayı kullanarak tasarladığı muhteşem kadrana sahip L.U.C XP Urushi modeli ile Horoz Yılı’nı karşılıyor. İsviçre, Çin ve Japon geleneklerini birleştiren Chopard’ın horoz tasviri oldukça renkli ve sanatsal. Horoz, parlayan bir güneş batımına karşı tasvir edilmiş. Hemen yanında iyi şansı simgeleyen gladyum çiçekleri yer alıyor. Göğüs ve kuyrukta kullanılan çarpıcı turkuaz, altın ve turuncu renkleri hoş bir etki bırakıyor. Sanat eseri tadındaki kadran, 39.50 mm çapında ve 6.80 mm kalınlığında hazırlanmış 18k rose altın L.U.C XP kasaya yerleştirilmiş. Mekanizması otomatik. Otomatik sargı hareketi, saatte 28.800 titreşim frekansı (4 Hz) ile çalışıyor ve ikiz varil teknolojisi sayesinde en az 65 saatlik güç rezervi sağlıyor. 30 metre su geçirmezlik özelliği var. 88 adet üretildi. El ile dikilmiş siyah timsah derisi kordon ile kullanılıyor.

VACHERON CONSTANTIN – Metiers d’Arts “Legend of the Chinese Zodiac”

Vacheron Constantin, mine sanatı ve gravür kullanarak yarattığı Horoz Yılı özel saati Métiers d’Art ile karşımızda. Saat, mekanik kalibre 2460 G4 ile güçlendirilmiş. 237 parçalık mekanizma, 40 saatlik güç rezervine sahip. Kadranın tam ortasında üç boyutlu 18k altın bir horoz duruyor. Model, iki versiyon halinde sunuluyor: Mavi Grand Feu mineli kadran platin kasa ile, koyu somon rengindeki Grand Feu mineli kadran ise pembe altın ile tamamlanıyor. Üstün işçiliklerini kanıtlayan Cenevre Mührü belgesine sahip modellerin her bir versiyonu 12 adet üretilecek.

OFFICINE PANERAI – Luminor 1950 Sealand 3 Days Automatic Acciaio (Special Rooster Edition)

Panerai, horoz temasını, sparesello olarak bilinen bir İtalyan gravür tekniği ile dekore ettiği saatin özel çelik kapağında kullandı. Kapaktaki birinci yivler, çoklu paralel tabakalardaki altın ipliklerle kaplanmadan önce çelikten yapılmış. Bunlar daha sonra horoz ve sofistike dekorasyonun ana çizgilerini oluşturan olukları tamamen doldurana kadar dövülür. Olağanüstü beceri gerektiren bir işlem. Çünkü en ufak bir hata daha önce yapılan tüm işlere zarar verebilir. 44mm çapındaki paslanmaz çelik kasaya sahip otomatik model, ikiz variller sayesinde üç günlük güç rezervi sağlıyor. 100 metre su geçirmezlik özelliği var. Gri kadran üzerinde saat 3 konumunda tarih penceresi, 9 konumunda ise küçük saniye yer alıyor.

BLANCPAIN – Villeret Traditional Chinese Calendar (Year of the Rooster)

2017 Horoz Yılı’nı kutlayanların arasına Blancpain muhteşem bir modeli ile katıldı. Kadranında saat, dakika ve merkezde Gregoryen takvimini gösterirken çift haneli gösterge bölümü ise Çin takvimine ayrılmış. Model tamamıyla La Brassus’da, markanın kendi atölyelerinde tasarlandı ve üretildi. Tasarım ve tekniğinin tüm detaylarında Villeret koleksiyonunun tüm geleneksel özelliklerini taşıyor: çift saat göstergesi, ay, artık yıl hesaplayan ay, Zodyak sembolleri, 10 yıldız sistemi. Yüksek ateşte mineleme yöntemi ile altın aplikler kadrana oturtulmuş. Ayrıca Ay fazı geleneksel Çin aylarının, ay dönencesi ile bir bütünlüğünü sağlayan önemli bir unsur olmuş. Model 45mm platin kasası ile limitli olarak üretildi. Kurma tepesi kabaşon yakut ile süslü. Kendinden kurum kalibre 3638, 7 günlük güç rezervine sahip ve 434 parçadan oluşuyor.

BOVET 1822 – Amadeo Fleurier Monsieur Bovet (Year of the Rooster)

Horoz Yılı’nı kutlayan BOVET 1822, beyaz altın ve kırmızı altın olmak üzere iki farklı saat üretti. El işi beyaz lake kadranın merkezindeki zarif horoz inanılmaz derecede ayrıntılı bir minyatür resmi ortaya çıkarırken, sanatsal bir esermişçesine görenlerde hayranlık uyandırıyor. Elle kurum mekanizması 7 günlük güç rezervine sahip.

HARRY WINSTON – Premier Rooster Automatic 36mm

Otomatik Swiss Made mekanizma ile çalışan model 36mm çapında. Pembe altın kasası safir cam ile korunuyor. Bezel kısmı pırlanta taşlar ile süslü. 30 metre su geçirmezlik özelliği var. Koyu kırmızı tonlarındaki kadranın ortasına yerleştirilen horoz motifi mavi, beyaz ve kırmızı ile renklendirilmiş. Çevresi ise, çiçek tasvirleri ile hareketlendirilmiş.

About the Author: Smluxuria

