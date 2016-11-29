HARVEY NICHOLS YENİ YILA HAZIR

29 Kasım 2016 19:03

Şehirli kadınların zamansız ve zarif stiline hitap eden seçkin markalarıyla Harvey Nichols, yeni yıl gecesinde şıklığı garantileyen parçalarla karşımızda. Trend öncüsü çizgisiyle 2016/2017 Sonbahar Kış koleksiyonları yılbaşı gecesi için modern ve zarif kombin önerileri sunuyor.

Sezonun trendi kadife, parıltı ve kürk detaylar hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda dikkat çekerken kış sezonunda güncellenen modern formlar yine güçlü ve modern silüetlere imza atıyor.

2017 yılında yeni stil kararları almak isteyenler; Alaia, Manolo Blahnik, Giuseppe Zanotti, Simonetta Ravizza, Peter Pilotto, 3.1 Phillip Lim, Mugler, Self Portrait, Mira Mikati, Alice&Olivia, Brian Atwood, Charlotte Olympia, Zuhair Murad, Stella Jean, Sophia Webster, Aquazzura gibi daha birçok markanın 2016/2017 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını keşfetmek için Harvey Nichols mağazalarına mutlaka uğrayın.

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About the Author: Gunay Demirbag

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