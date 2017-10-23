GÜVENLİ BİR UÇUŞ İÇİN ‘HAMILTON X-WIND’

23 Ekim 2017 14:15

Hamilton, pilotlar için son derece teknik ve hassas doğruluktaki Khaki X-Wind serisi ne ait yeni modellerini tanıttı.

Prestijli havacılık mirası 1919’lara uzanarak Washington ve New York arasındaki ilk ABD posta servisi uçuşunda kullanılan ve ABD Silahlı Kuvvetleri’nin resmi tedarikçisi listesine eklenmiş olan Hamilton, dünyanın önde gelen hava filoları ve ünlü pilotları ile çalışarak, klasik havacı stilini pilotların ihtiyaçlarına özel fonksiyonlarla sunmasıyla tanınıyor. Pilotların planlanmış yolculuklarında karşılaşacakları yan rüzgarları doğru olarak hesaplamalarına ve kaydetmelerine olanak sağlayan, son derece teknik ve hassas doğruluktaki Hamilton Khaki X-Wind serisi, bu kış en yeni modellerini sunuyor.

Hamilton Khaki X-Wind Auto Chrono ateşli siyah kasası ve siyah deri kayışıyla güçlü bir duruş sergilerken; büyük kardeşinin klasik havacı stili ve fonksiyonelliğini peşi sıra takip eden Hamilton Khaki X-Wind Day Date serisinde, şehirli pilotlar için eklenen tarih fonksiyonu, gece görüşünü maksimuma çıkaran Süper LumiNova’lı büyük roma rakamları ve tipik pilot ibreleri spor kadrana canlılık katıyor.

Havacılığı temel alan güçlü karakteri ve bu karakteri yönlendiren göstergelerle Hamilton Khaki Aviation koleksiyonu Red Bull Air Race dünya hava akrobasi yarışlarının da resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor.

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