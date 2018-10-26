26 Ekim 2018 17:02

Ve Ballon Blanc de Cartier koleksiyonuna ait en yeni tasarım şimdi karşınızda! Güneş ışığını özümseyen kadran, kılıç tasarımındaki akrep ve yelkovan, çakıl taşını andıran kasa…Ballon Bleu de Cartier koleksiyonuna ait bu yeni saatin kodları, ortak bir imzada bir araya geliyor. Modelde, mavi safir kabaşon kurma kolunun yerine, değişik ve gösterişli edasıyla saat 4 yönüne yerleştirilmiş bir pırlanta göze çarpıyor. Bu son derece feminen mücevher saat, tek başına veya aksesuarlarla günün her saati için ideal.

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About the Author: Gunay Demirbag

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