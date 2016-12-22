GUCCI 2017 İLKBAHAR
Gucci Glen Luchford’un çektiği 2017 İlkbahar /Yaz reklam kampanyasıyla, egzantrik ve gerçek üstü bir etkiyi kutlamak için birçok artist, entelektüel ve zıt görüşe sahip insanlar Roma sokaklarında buluşuyor. Vahşi kediler romantik şehrin dar sokaklarında kükrerken, bir zürafa ağaçlardan üzüm yiyor. Alessandro Michele’nin sıra dışı bakış açısını hayata geçiren reklam kampanyasında aslan ve kaplanları da evlerinde TV karşısında görüyoruz.
Michele’nin kreatif direktörlüğünü ve stylingi’ni üstlendiği reklam filmi, nesiller boyunca ilham alınmış Roma’nın ikonik mekanlarını ziyaret ediyor.Ortaya çıkan sonuç; tarihi bir şehirde, geleneklere aykırı bireylerin bir araya gelerek tarihi yeniden canlandırması .
Kreatif Direktör ve Styling: Alessandro Michele
Fotoğraf Sanatçısı ve Yönetmen: Glen Luchford
Sanat Yönetmeni: Christopher Simmonds
Saç: Paul Hanlon
Makyaj: Yadim (Carranza)
Mekan: Largo dei Librari Klisesi, Parco degli Acquedotti parkı ve diğerleri
Müzik:
“Amore disperato” Nada
Composition: Varo Venturi
Lyrics: Varo Venturi – Gerardo Manzoli
Modeller
Daisy Cvitkovic
Dwight Hoogendijk
Unia Pakhomova
Douglas Payne
Elibeidy Danis Martinez
Lina Horst
Tessa Bruinsma
Ellen De Weer
Lorens Miklasevics
Olof Källström
Nick Fortna
Nicole Atieno
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