GUCCI 2017 İLKBAHAR

22 Aralık 2016 20:32

Gucci Glen Luchford’un çektiği 2017 İlkbahar /Yaz reklam kampanyasıyla, egzantrik ve gerçek üstü bir etkiyi kutlamak için birçok artist, entelektüel ve zıt görüşe sahip insanlar Roma sokaklarında buluşuyor. Vahşi kediler romantik şehrin dar sokaklarında kükrerken, bir zürafa ağaçlardan üzüm yiyor. Alessandro Michele’nin sıra dışı bakış açısını hayata geçiren reklam kampanyasında aslan ve kaplanları da evlerinde TV karşısında görüyoruz.

Michele’nin kreatif direktörlüğünü ve stylingi’ni üstlendiği reklam filmi, nesiller boyunca ilham alınmış Roma’nın ikonik mekanlarını ziyaret ediyor.Ortaya çıkan sonuç; tarihi bir şehirde, geleneklere aykırı bireylerin bir araya gelerek tarihi yeniden canlandırması .

Reklam Künyesi

Kreatif Direktör ve Styling: Alessandro Michele

Fotoğraf Sanatçısı ve Yönetmen: Glen Luchford

Sanat Yönetmeni: Christopher Simmonds

Saç: Paul Hanlon

Makyaj: Yadim (Carranza)

Mekan: Largo dei Librari Klisesi, Parco degli Acquedotti parkı ve diğerleri

Müzik:

“Amore disperato” Nada

Composition: Varo Venturi

Lyrics: Varo Venturi – Gerardo Manzoli

Modeller

Daisy Cvitkovic

Dwight Hoogendijk

Unia Pakhomova

Douglas Payne

Elibeidy Danis Martinez

Lina Horst

Tessa Bruinsma

Ellen De Weer

Lorens Miklasevics

Olof Källström

Nick Fortna

Nicole Atieno

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About the Author: Gunay Demirbag

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