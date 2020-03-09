9 Mart 2020 14:35

EL YAPIMI SAATÇİLİĞİN ZİRVESİNDE BİR MODEL

Greubel Forsey Hand Made 1, denge yayı dâhil olmak üzere%95’ine yakın bölümü yalnızca el aletleri kullanılarak üretildi ve sadece 1 modeli için 6.000 saatlik (üç yıllık çalışma saatine eşit ) çalışma gerekti. Böylece Hand Made 1, yeni nesil saat işçiliğini farklı bir zirveye taşıdı.

El yapımı model yüksek seviyede bir işçilik ve hassasiyet ile üretildi. Saatçilik tarihinde benzersiz olan teknik ve insani çabaların, olağanüstü yeteneklerin bir meyvesi adeta.

Hand Made 1, nano teknoloji alanında da ufuklar açarak yaratıcılığın en güzel örneğini sunuyor.

Greubel Forsey’nin detaylara gösterdiği özen, saatin performansına da yansıdı. Hand Made 1, marka tarafından onaylanmış el yapımı bir saat için emsali görülmemiş bir cesaret sergiliyor.

Endüstri devrimi ve seri üretimlerden önce saat parçaları yapmak için özel yetenekler ve bu yeteneklerin kullandığı elle işleyen aletler gerekirdi. Günümüz sanayileşmesi ile birlikte, el işçiliğinden uzaklaşıldığı gibi eşsiz detaylarda ortadan kalktı ve üretim hızlandı. Geleneksel yöntemlerle saat üretmek saatçilik okullarında bile öğretilmeyen eski usul olarak görülmeye başlandı.

Greubel Forsey, modellerini diğer saatçilerden daha farklı bir perspektiften bakılarak üretildi. Eğitim ve kariyerleri boyunca, Robert Greubel ve Stephen Forsey, hem prototiplerde hem de restorasyon için yedek parçalarda kapsamlı el işçiliği deneyimini bir araya getiren çalışmaları tercih ettiler.

Naissance d’une Montre 1, Time Timeon Vakfı ile Greubel Forsey gelecek nesillere bilgi ve beceri birikimlerini geçirmeye çalışıyorlar. Bu felsefeye derinden bağlı olan Robert Greubel ve Stephen Forsey, Hand Made 1’ı yaparak şimdilerde Bu dışarı-çıkma yaklaşımının ilk enkarnasyonu olan El Yapımı 1’i yarattı.

Mekanik saatçiliğe örnek modeller

Greubel Forsey, daha önce hiç düşünülmemiş olanı başarması ve yarattıklarıyla bilinen sınırları geride bırakması ile tanınıyor. Robert Greubel ve Stephen Forsey vizyoner olduklarını, mekanik saat yapımında referans alınan modelleri yeni nesil Tourbillonları (Tourbillon 24 Secondes, Double Tourbillon 30 ° ve Quadruple Tourbillon) icat ederek gösterdiler. Ayrıca, nano teknoloji alanında da ufuklar açarak yaratıcıklarını çoktan kanıtladılar.

Hand Made 1, eski yöntemle üretildi

Greubel Forsey’in mükemmeliyet arayışı, her yeni girişimlerinde sınırları zorlayıcı özellikleri ve potansiyelini keşfetme inancı, Hand Made 1’ın projesi için kilit bir itici güç oluşturdu. Marka için, önemli olan sadece eski teknikleri, unutulmuş işçilikleri yeniden canlandırmak değil daha önce yakalanmayan mükemmellik ve hassasiyet seviyesine de erişmektir. Tüm bu çalışmalarında içeriği “icatçı” saatçiliği yönlendiren yol haritasını çizebilmek için çalışıyorlar.

Bütün parçalar elle yapıldı

Greubel Forsey, tüm bu saatçilik yaklaşımını yeni modeline uyguluyor: Hand Made 1 – dakika / saniyeli tourbillonlu bir saat. Hand Made 1 tamamen sıfırdan yaratıldı. Mekanizma konstrüksiyonu, geleneksel işleme ve el ustalığı ile, 272 mekanizma bileşeninin her biri ve 36 kasa parçasına yansıdı. Üretim sırasında üreticiler her aşamada kendilerine şu soruları sorduklarını belirtiyorlar: “Bu parçayı, bir delme aleti veya torna makinesi gibi geleneksel aletler veya makineler kullanarak yapabilmek için nasıl tasarlayabiliriz? Zanaatkârların zeki ellerinin olağanüstü hassasiyet ve en iyi işçiliği ile hangi şekli verebiliriz?

Bu nedenle, Hand Made 1, her bir bileşeni en baştan yapıp dekore edecek insanları içeren yaratıcı sürecin tamamen elden geçirilmesini amaçladı. Projenin cüretkârlığı sadece yeni teknik çözümler bulmak için gereken yaratıcılıkla eşleştirildi. Basitleştirmek için mekanizmanın bazı kısımları yeniden tasarlandı. Saatin abartısız boyutları ve kalınlığı (43,5 mm çapında ve 13,5 mm) çalışmaların yapılmasını daha da zor bir hale getirdiği gibi değerli de kılıyor.

Mekanizmadan kasaya, deri kayışa, kadran ve ibrelere kadar tamamen el yapımı bir saat. Bu kadar yüksek bir mükemmellik standardıyla % 95 el yapımı seviyesine ulaşmak için, 6.000 saatlik çalışma gerekti. Greubel Forsey kriterlerine göre Hand Made 1’in 308 bileşenini elde etmek için 800’den fazla ayrı parça yapılması gerekiyordu. Tüm tourbillon kafesini yapmak, mekanizmaya kıyasla daha uzun sürdü.

Bir torna tezgâhında zahmetsizce işlemlerden geçirilerek üretilen vidalar yerine sadece 1 adet küçük vida yapabilmek için yaklaşık 8 saatte, 12 ayrı işlem gerektiriyor. Hand Made 1’de yer alan bir çarkın yapılması, ileri teknoloji ürünü bir endüstriyel çarktan 600 kat daha uzun sürede elde ediliyor. Greubel Forsey’nin el yapımı işçiliğinin bu eşsiz çabasında, her bir parça adeta bir hikâye anlatıyor. Sadece göz ve insan ellerinin becerisi ile uzun saatler boyunca kesilerek sabırla şekillendirilmesi modeli eşsiz yolculuğunun detaylarının bir bölümünü oluşturuyor. Greubel Forsey’nin detaylara gösterdiği özen, saatin performansına da yansıyor. Hand Made 1, marka tarafından onaylanmış el yapımı bir saat için emsali görülmemiş bir cesaret sergiliyor.

Zorlu bir süre

Tüm çalışmalar, tamamen Greubel Forsey’nin Atölye’deki bir alaşımdan yapılmış olan denge yayı da dahil olmak üzere elle üretilmesi ile başlıyor. Denge yayı daha sonra elle çalışan dönme mili ile (bilgisayar yardımı olmadan) yapılıyor. Bu kesinlikle nesli tükenmekte olan bir süreç – bir seferde sadece birkaç balans kaynağı yapılabilir – oysa günümüzde endüstriyel üretimde, bir kerede yüzlerce veya binlercesi otomatik olarak üretiliyor. Volanı da ayrıca sıra dışı el işçiliğine sahip. Eşapman çarkının dört yüzeyinde 20 adet dişlerinin oluşturulması gücünü arttırıyor. Bu arada, eşapman kolunun işlenmesi ve bitirilmesi tek başına bir buçuk ay çalışmayı gerektirmiş. Tourbillon kafesinin, toplam 0.521 g ağırlığındaki 69 bileşeni ile elle üretilmesi geleneksel bir delme makinesi üzerinde çoğaltılması gereken en büyük zorluklardan biri olmuş.

Elbette, mekanizmanın tüm bileşenleri, cilalı iç ve dış dikey yanları olan köprüler, benzersiz “Gratté” ana plakası, el cilalı eğimli üst, alt kısımdaki çarklar (40 keskin iç kısım dahil) olmak üzere, en iyi saatçilik geleneği ile sonlandırıldı. Açık kadranı, zarif, ince şekilli alev mavisi çelik ibreler ile eşleştirilmiş, el işi emaye bölüm halkalarıyla öne çıkıyor. Yılda sadece iki veya üç saat yapılabilen Greubel Forsey Hand Made 1, hem geçmişi hem de geleceği bir araya getiriyor.

El işçiliğinin en iyisi olma yolunda zirveye doğru atılan bu yeni adım, kadranın saat 6’ konumunda SWISS MADE yerine HAND MADE yazısının yazılması ile modelin felsefesini açıkça belirtiyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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