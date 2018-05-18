GPHG’NİN YENİ BAŞKANI RAYMOND LORETAN

18 Mayıs 2018 15:10

Saat Oscarları olarak addedilen GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve) vakfının yönetimine Raymond Loretan atandı. Loretan, aldığı hukuk eğitiminden sonra kendi alanıyla ilgili olarak çeşitli firma ve kuruluşlarda çalıştı. Ayrıca siyasetle ilgili aktif olarak yer aldı ve 2016 yılından itibaren Lake Crossing Consultati ve Comission başkanlığını yürütmekteydi.

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