GPHG’DE FİNAL HEYECANI: BÜYÜK ÖDÜLÜN KAZANANI ‘FERDINAND BERTHOUD’

11 Kasım 2016 10:25

10 Kasım 2016’da Cenevre’de düzenlenen dünyanın en önemli saat yarışması Grand Prix D’Horlogerie de Geneva (GPHG)’da 72 saat, kategorilerinde lider olmak için yarıştı. Büyük ödül Altın İbre’nin sahibi ise Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 modeli ile Ferdinand Berthoud markası oldu.

Saat dünyasının en heyecanlı ve prestijli yarışması olan GPHG (Grand Prix D’Horlogerie de Geneva)’e, 22 Haziran’dan itibaren 12 kategoride öncü markalar aday oldu. Backs & Russo’nun eş başkanı Aurel Backs’in yönetiminde toplanan jürinin seçimiyle, 172 modelin arasından her kategoriden 6 adet toplam 72 model yarışmaya devam etmeye hak kazandı.

10 Kasım 2016 gecesi Cenevre’de finali yapılan yarışmada büyük ödül olan Altın İbre’nin sahibi Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 modeli ile Ferdinand Berthoud markası oldu. Diğer kategorilerin kazananları ise şöyle:

En İyi Kadın Saati: Piaget – Limelight Gala Milanese Bracelet

En İyi Kadın Yüksek Mekanik Saat: Girard-Perregaux Cat’s Eye Tourbillon with Gold Bridge

En İyi Erkek Saati: Grönefeld – 1941 Remontoire

En İyi Kronograflı Saat: Montblanc – 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition

En İyi Tourbillon Saati: Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon

En İyi Takvimli Saat: MB&F – Legacy Machine Perpetual

En İyi Yolculuk Zamanı Saati: Fabergé – Fabergé Visionnaire DTZ

En İyi İstisnai Mekanik Saat: Audemars Piguet – Royal Oak Concept Supersonnerie

En İyi Küçük İbre: Tudor – Heritage Black Bay Bronze

En İyi Spor Saat: Eberhard & Co. – Scafograf 300

En İyi Mücevherli Saat: Chanel – Secret Watch “Signature Grenat”

En İyi Sanatsal El İşçiliği Saati: Piaget – Protocole XXL “Secrets & Lights” Venice Micro-Mosaic

Revival Saat Ödülü: TAG Heuer – Heuer Monza Chronograph

Halk Ödülü: Czapek Genève – 33 bis Quai des Bergues

Özel Jüri Ödülü: George Daniels Educational Trust

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