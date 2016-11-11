GPHG’DE FİNAL HEYECANI: BÜYÜK ÖDÜLÜN KAZANANI ‘FERDINAND BERTHOUD’
10 Kasım 2016’da Cenevre’de düzenlenen dünyanın en önemli saat yarışması Grand Prix D’Horlogerie de Geneva (GPHG)’da 72 saat, kategorilerinde lider olmak için yarıştı. Büyük ödül Altın İbre’nin sahibi ise Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 modeli ile Ferdinand Berthoud markası oldu.
Saat dünyasının en heyecanlı ve prestijli yarışması olan GPHG (Grand Prix D’Horlogerie de Geneva)’e, 22 Haziran’dan itibaren 12 kategoride öncü markalar aday oldu. Backs & Russo’nun eş başkanı Aurel Backs’in yönetiminde toplanan jürinin seçimiyle, 172 modelin arasından her kategoriden 6 adet toplam 72 model yarışmaya devam etmeye hak kazandı.
10 Kasım 2016 gecesi Cenevre’de finali yapılan yarışmada büyük ödül olan Altın İbre’nin sahibi Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 modeli ile Ferdinand Berthoud markası oldu. Diğer kategorilerin kazananları ise şöyle:
En İyi Kadın Saati: Piaget – Limelight Gala Milanese Bracelet
En İyi Kadın Yüksek Mekanik Saat: Girard-Perregaux Cat’s Eye Tourbillon with Gold Bridge
En İyi Erkek Saati: Grönefeld – 1941 Remontoire
En İyi Kronograflı Saat: Montblanc – 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition
En İyi Tourbillon Saati: Girard-Perregaux La Esmeralda Tourbillon
En İyi Takvimli Saat: MB&F – Legacy Machine Perpetual
En İyi Yolculuk Zamanı Saati: Fabergé – Fabergé Visionnaire DTZ
En İyi İstisnai Mekanik Saat: Audemars Piguet – Royal Oak Concept Supersonnerie
En İyi Küçük İbre: Tudor – Heritage Black Bay Bronze
En İyi Spor Saat: Eberhard & Co. – Scafograf 300
En İyi Mücevherli Saat: Chanel – Secret Watch “Signature Grenat”
En İyi Sanatsal El İşçiliği Saati: Piaget – Protocole XXL “Secrets & Lights” Venice Micro-Mosaic
Revival Saat Ödülü: TAG Heuer – Heuer Monza Chronograph
Halk Ödülü: Czapek Genève – 33 bis Quai des Bergues
Özel Jüri Ödülü: George Daniels Educational Trust
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