12 Kasım 2018 10:40

18. kez düzenlenen GPHG, bu yıl daha fazla yeniliğe ve yarışmacı firmaya kapılarını açtı böylece merakları en yüksek noktaya taşıdı. Özel bir jüri tarafından ön elemesi yapılan saatler, belirlenen ülke ve şehirlerde dünya turunu tamamladıktan sonra 9 Kasım’da Cenevre’de düzenlenen gecede yarışmanın Grand Prix Büyük Ödül’ün sahibi Bovet 1822’nin oldu.

Cenevre’de 9 Kasım akşamı saatçilik heyecanı daha farklı esti ve Saat Oscar’ları olarak adlandırılan Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG)18. kez merakla beklenen sonuçlarını muhteşem bir organizasyonla açıkladı. Sıra dışı modellerin uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda büyük ödül olan “Aigulle d’Or”u Bovet 1822, Recital 22 Grand Recital saati ile aldı.

195 model ve 106 saat markası ile başlayan 2018 GPHG daha sonra ön elemeyi geçen 12 kategoriden 6’şar saat ile finale doğru yoluna devam etti. Her zamanki gibi aktör Edouard Baer’in sunumunda gerçekleştirilen gecede toplam 17 ödül dağıtıldı.

Aiguille d’Or “Grand Prix : Bovet 1822, Récital 22 Grand Récital

Revival Prize: Vacheron Constantin, Historiques Triple calendrier 1942

Yenilikçi Saat Ödülü: Krayon, Everywhere Horizon

Kadın Saat Ödülü: Chanel, Boy-friend Skeleton

Kadın Komplikasyon Saat Ödülü: Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Planétarium

Erkek Saat Ödülü Akrivia, Chronomètre Contemporain

Erkek Komplikasyon Ödülü: Laurent Ferrier, Galet Annual Calendar School Piece

Kronograf Saat Ödülü: Singer Reimagined, Singer Track1 Hong Kong Edition

Kronometri Saat Ödülü: De Bethune, DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon

İstisnai Mekanik Saat Ödülü: Greubel Forsey, Grande Sonnerie

Spor Saat Ödülü: Seiko, Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation

Mücevherli Saat Ödülü: Van Cleef & Arpels, Secret de Coccinelle

Sanatsal El İşçiliği Saat Ödülü: Hermès, Arceau Robe du soir

“Petite Aiguille” Ödülü: Habring2, Doppel-Felix

Challenge Saat Ödülü: Nomos Glashütte, Tangente neomatik 41 Update

Halk Ödülü: Konstantin Chaykin, Clown

Özel Jüri Ödülü: Jean-Claude Biver, LVMH Group Saat Bölümü, Hublot & Zenith

BÜYÜK İBRE ÖDÜLÜ

BOVET 1822 RÉCITAL 22 GRAND RÉCITAL

Bovet 1822 Récital 22 Grand Récital,18 K pembe altın 46,3 mm kasa içerisinde yarı açık kasası ile Sıradışı Mekanik Saatler arasından yarışmaya katıldı ve 18. GPHG’nin büyük ödülü olan “AIGUILLE D’OR”un bu yıl ki kazananı oldu. Başa dönüm dakika sayacı, 18 Shooting Star Tourbillonu asimetrik kadran içerisinde uygulama farklılığı ile yerleştirildi. Başa dönüm devamlı takvim, güç rezerv göstergesi, gün, ay, yıl, tarih fazlarına sahip. 60 adet sınırlı olarak üretildi. Bovet’nin sahibi Pascal Raffy tarafından 2 yıl önce başlatılan şiirsel saat ustalığının 3. bölümünün bir ürünü.

REVIVAL SAAT ÖDÜLÜ

VACHERON CONSTANTIN, HISTORIQUES TRIPLE CALENDRIER 1942

Yüksek saatçilik markası Vacheron Constantin Historique Triple Calendrier 1942 ile Revival ödülünün sahibi oldu. 1940’ların ikonik modellerinden ruh alan model tam takvime sahip. 40 mm kasa çapı ve 30 metre su basıncına dayanıklı. 65 saat güç rezervi özelliğine sahip.

YENİLİKÇİ SAAT ÖDÜLÜ

KRAYON, EVERYWHERE HORIZON

Beyaz ve gri altın kasası 43 mm çapında. Kendinden kurum mekanik

mekanizması 80 saat güç rezervinde. Sadece 1 adet olarak üretildi.

KADIN SAAT ÖDÜLÜ

CHANEL, BOY-FRIEND SKELETON

Markanın sekizgen kasası, N0 5 şişesinin ve Place Vendome’un ikonik tasarımını taşıyor. İlk kez 2015 yılında tanıtılan Boy-Friend saati kalibre 3 ile sunuluyor. Elle kurum mekanizmaya sahip. Pembe altın kasasına deri kayışı eşlik ediyor.

KADIN KOMPLİKASYON SAAT ÖDÜLÜ

VAN CLEEF & ARPELS, LADY ARPELS PLANÉTARIUM

38 mm çapındaki beyaz altın kasası içerisinde büyüleyici bir mücevher ustalığı ve komplikasyon özelliklerini birleştiriyor. Kendinden kurum mekanizmaya sahip ve 40 saat güç rezervi var.

ERKEK SAAT ÖDÜLÜ

AKRIVIA, CHRONOMÈTRE CONTEMPORAIN

25 adet limitli olarak üretildi. Elle kurum mekanik mekanizmaya sahip ve 100 saat güç rezervi var. 38 mm çaplı kasası pembe altından tasarlandı. 100 saat güç rezervine sahip.

ERKEK KOMPLİKASYON ÖDÜLÜ

LAURENT FERRIER, GALET ANNUAL CALENDAR SCHOOL PIECE

Çelik kasası 40 mm çapında ve 12.64 mm kalınlığında. Elle kurum mekanizma ile hayat bulan model Laurent Ferrier’in kendi atölyelerinde üretildi. 80 saat güç rezervi bulunuyor.

KRONOGRAF SAAT ÖDÜLÜ

SINGER REIMAGINED, SINGER TRACK1 HONG KONG EDITION

İleri teknoloji ile elde edilen seramik bir kasaya sahip. Kendinden kurum mekanik bir model.60 saat güç rezervi 100 metre su basıncına dayanma özelliği bulunuyor.

KRONOMETRİ SAAT ÖDÜLÜ

DE BETHUNE, DB25 STARRY VARIUS CHRONOMÈTRE TOURBILLON

Titanyum kasası içerisinde yıldızlarla süslü koyu mavi kadranı karakteristik bir De Bethune modeli görünümde. Elle kurum mekanik mekanizması 96 saat güç rezervine sahip. 20 adet limitli sayıda üretildi.

İSTİSNAİ MEKANİK SAAT ÖDÜLÜ

GREUBEL FORSEY, GRANDE SONNERIE

Elle kurum mekanik mekanizmasına titanyum 43.5 mm.lik kasası ev sahipliği yapıyor. 72 saat güç rezerv özelliği bulunuyor.

SPOR SAAT ÖDÜLÜ

SEIKO, SEIKO PROSPEX 1968 DIVER’S RE-CREATION

Çelik kasası kendinden kurum mekanizmasını koruyor. 55 saat güç rezervi ve 36.000 titreşim /saat özelliklerine sahip. Prospex ailesine ait model 1500 adet üretildi.

MÜCEVHERLİ SAAT ÖDÜLÜ

VAN CLEEF & ARPELS, SECRET DE COCCINELLE

Yüksek mücevhercilik markası olan Van Cleef &Arpels’in saatlerinde hem değerli taşları hem de saat komplikasyonlarını başarı ile bir araya getiriyor. Sevimli uğur böceğinin gizlediği saat elle kurum mekanik mekanizmalı ve 32 saat güç rezervine sahip. Sadece 1 adet üretildi.

SANATSAL EL İŞÇİLİĞİ SAAT ÖDÜLÜ

HERMÈS, ARCEAU ROBE DU SOIR

Hermes, mozaik işlemenin en güzel örneklerinden birini sunuyor. Sadece 12 adet üretilen nadide el işçiliği parçanın kasa çapı 41 mm ve kendinden kurum mekanizmayla çalışıyor.

“PETITE AIGUILLE” ÖDÜLÜ

HABRING2, DOPPEL-FELIX

Elle kurum mekanik saatin üreticisi Habring, saat ustası ve tasarımcısı çift olarak saat dünyasına son yıllarda renk katıyorlar ve özellikle yarışmalardaki iddialı modelleri ile dikkat çekiyorlar. Dopel Felix 48 saat güç rezervinde.

CHALLENGE SAAT ÖDÜLÜ

NOMOS GLASHÜTTE, TANGENTE NEOMATİK 41 UPDATE

Kendinden kurum mekanik bir model, 42 saat kesintisiz çalışabiliyor. 50 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor. 41 mm.lik kasa çaplı klasik erkek saati görünümü Tangente’de ikonik bir model dönüşüyor.

HALK ÖDÜLÜ

KONSTANTIN CHAYKIN, CLOWN

Rus saat ustası Konstantin Chaykin’in ürettiği model limitli olarak 27 adet tasarlandı. Kendinden kurum mekanik ve 38 saat güç rezervine sahip.

Özel Jüri Ödülü: Son günlerde sağlık problemleri nedeniyle operasyonel çalışmalarını yapmayacağını ama LVMH Group Saat Bölümü başkanlığına devam edeceğini açıklayan Jean-Claude Biver, jüri tarafından özel ödüle layık görüldü.

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About the Author: Gunay Demirbag

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