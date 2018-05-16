GÖKKUŞAĞI GİBİ ZENGİN, IŞIL IŞIL BİR ROLEX

16 Mayıs 2018 17:36

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona’nın 18 kt Everose altından yeni versiyonu değerli taşlarla bezeli. Çerçevesindeki 36 adet baget kesim safir gökkuşağı tonlarını yansıtıyor.

Rolex, Oyster Perpetual Cosmograph Daytona’nın değerli taşlarla süslenmiş ışıltılı bir versiyonunu tanıttı. 18 kt Everose altından bu yeni versiyonda, meşhur takimetrik ölçeğin yerine, gökkuşağı tonlarında bir renk geçişi yaratan safirler çerçeveyi kaplıyor. Kasa, çerçeve kulaklarına ve kurma kolu korumasına yerleştirilen 56 adet parlak kesim pırlantayla süslü. Kadranda ise, saat imlerini oluşturan 11 adet baget kesim safirin her biri, çerçevede tekabül ettiği taşların rengine uyum sağlıyor. Kronograf sayaçları pembe altın kristalden yapılmış. Bir pembe altın alaşımının Rolex tarafından geliştirilmiş özel bir işlem kullanılarak kristalleştirilmesiyle elde edilen bu malzeme, kendine has bir parıltı etkisi yaratıyor.

Su geçirmezlik sembolü “Oyster kasa”

Cosmograph Daytona modelinin 100 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantili Oyster kasası bir dayanıklılık ve güvenilirlik abidesi. İnce yivlerle çevrelenmiş arka kasa, yalnızca Rolex saat ustalarının mekanizmaya erişimine izin veren özel bir aletle hermetik olarak vidalanmış. Triplock üçlü su geçirmezlik sistemiyle donatılan kurma kolu da, tıpkı kronograf düğmeleri gibi kasaya sıkıca vidalı. Saat camı çizilmelere karşı dayanıklı safirden yapılmış. Su geçirmez Oyster kasa, Cosmograph Daytona modelinin yüksek hassasiyetli mekanizmasına optimum koruma sağlıyor.

Perpetual kalibre 4130

Cosmograph Daytona, tamamen Rolex tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş otomatik kurmalı mekanik bir kronograf mekanizması olan kalibre 4130 ile donatıldı. Mekanizmada, kronograf işlevi için gereken bileşenlerin sayısı azaltılmış ve böylelikle mekanizmanın güvenilirliği arttırılmış.

Dayanıklı kronograf, kolon çarkına ve dikey kavramaya sahip bir mekanizma ile devreye girerek, anında ve oldukça hassas bir start sağlıyor. Saatin gerçek kalbi olan osilatör, Rolex tarafından özel bir paramanyetik alaşımdan üretilmiş mavi Parachrom denge yayına sahip. Manyetik alanlardan etkilenmeyen Parachrom denge yayı, sıcaklık değişimleri karşısında mükemmel stabilite sunuyor ve şok durumunda geleneksel bir denge yayına göre yaklaşık 10 kat daha dakik. Kalibre 4130, yaklaşık 72 saatlik bir güç rezervi sunuyor.

Cosmograph Daytona’nın yeni versiyonu, 18 kt Everose altından masif bağlantılı ve seramik eklentili bir Oyster bilezikle tamamlanıyor.

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