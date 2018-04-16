GECENİN YILDIZI ‘JAEGER-LECOULTRE POLARIS MEMOVOX’

16 Nisan 2018 16:55

Jaeger-LeCoultre’un marka elçisi Benedict Cumberbatch, 12 Nisan gecesi Güney Kore’nin başkenti Seul’de “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı” adlı yeni filminin prömiyerine katıldı. Şarap rengi takım elbisesini tamamlayan bileğindeki Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox saatiyle son derece zarif görünüyordu. Cumberbatch, 16 Nisan Pazartesi günü (bugün) ise, Singapur’da hayranlarıyla birlikte filmi izleyecek ve 23 Nisan 2018, Pazartesi Los Angeles’ta gerçekleşecek Dünya Prömiyeri’ne katılacak.

Memovox Polaris

Jaeger-LeCoultre 1968 tarihli ikonik Memovox Polaris modelinden aldığı ilhamla markanın mevcut serilerine eklenen yeni bir koleksiyon tasarladı. Tarihi referansa saygın bir göndermeden fazlası olan yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonu Memovox Polaris’in ruhunu bir dizi yeni saatle günümüzün aksiyon erkeklerine uyarlıyor. Saatler arasında üç saat kollu otomatik, kronograf ve dünya zamanı/kronografın yanı sıra daha güçlü vintage duygusu yayan iki model, Jaeger-LeCoultre Polaris Date ve Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox özellikle dikkat çekiyor.

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