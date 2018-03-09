GC’NİN YENİ MARKA YÜZÜ JENNIFER LOPEZ

9 Mart 2018 15:55

Gc saatleri, 2018 yılı marka yüzü için Jennifer Lopez ile işbirliği yaptı

Jennifer Lopez’in yer aldığı kampanya çekimlerinin sanat yönetmeni, Guess markasının kurucusu Paul Marciano, fotoğrafçısı ise Tatiana Gerusova oldu. Çekimler, Lopez’in Las Vegas’taki ve Hollywood’taki oyuncu ve şarkıcı kimliğinden ilham alıyor.Şık bir villada çekilen bu özel kampanyanın kareleri, markanın klasik stilini ve ünlü sanatçının estetik duruşunu bir arada yansıtıyor.

Kampanya çekimlerinde Lopez, üzerindeki büyüleyici Marciano davet elbisesi ve bileğindeki şık Gc saat modeliyle objektiflere poz verdi. Fotoğraflar, ünlü sanatçının sahip olduğu baştan çıkarıcı duruşu ve karizmatik öz güveni sayesinde dinamik cazibeyi gözler önüne seriyor.

Jennifer Lopez tam anlamıyla “GUESS kızı” rüyası! Lopez’i “ikonik ve başarılı bir sanatçı” olarak tanımlayan Paul Marciano “Jennifer’ın etkisi büyümeye devam ederken bu kampanya, kadınların hayat tecrübesi kazandıkça daha da güzelleştiklerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini ifade ediyor” diyerek sözlerine devam etti. Paul Marciano “Ünlü sanatçının güzelliği ve ışıltısı kampanyaya yansırken Jennifer Lopez’in GUESS kızı olmayı kabul etmesinden, Marciano ve Gc’nin “Femme Fatale”’ı olmayı kabul etmesinden dolayı çok heyecanlıyım” diyerek sözlerini tamamladı.

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About the Author: Gunay Demirbag

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