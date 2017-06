FREYWILLE’İN SANAT IŞIĞI ‘SARI’

30 Mayıs 2017 16:59

İçi ısıtan ve sanatsal duygulara hitap eden sarı renginin FREYWILLE’in mineli mücevherlerindeki yeri çok özel…

Güneş, mutluluk, enerjidir sarı. Pozitif etki alanı Smiley’lerden The Simpsons’lara kadar geniştir! FREYWILLE ise renkler arasında ayrım yapmaz; ama mine işçiliğini montürleyen altının rengi olarak her parçası için belirleyici özellik taşır. Ne de olsa ‘Pure Art’ mottosuyla çalışırken, sarıdan çerçeveler içine yerleştirir Alphonse Mucha’dan Egon Schiele’ye uzanan, koleksiyonlarını adadığı sanatçılara ait eserlerin mücevher izdüşümlerini. İşte, Avusturyalı markanın huzur, aşk ve görkemi sarı ile temsil ettiği birkaç tasarımı…

Avusturyalı ressam Gustav Klimt, altın suyu kullanarak yaldızlara yer verdiği eserleriyle FREYWILLE’in lüks DNA’sıyla birebir örtüşüyor. Grafik ve geometrik stilini de unutmamalı tabii… Hommage à Gustav Klimt koleksiyonunda yer alan saat, altın kaplama montürü ve farklı deri kayış seçenekleriyle ilgiyi hak ediyor. Konu saat olduğu için, hem Avusturyalı hem de İsviçreli zanaatkarların izini taşıyor olması ise bir başka değerli detayı.

Gün Doğumu

Empresyonist akımın öncüsü Claude Monet, FREYWILLE’in Hommage serisiyle ilan-ı aşk ettiği sanatçılardan. Koleksiyondaki eşarp tasarımı, büyük ustanın renkli çiçeklerle çevrili bahçesinde ele aldığı meşhur nilüferler ve sudan yansıyan ışık sahnesini ipek işçiliğiyle üzerinde taşıyor.

Aşkın rengi olarak “Sarı”

FREYWILLE, Friedensreich Hundertwasser’e saygı duruşunda bulunduğu koleksiyonun çıkış noktası, sanatçının bir Bulgar tiyatro oyuncusuna duyduğu aşkla yaptığı ve Balkanlar doğasını aydınlık bir sarı ile resmettiği tablo. Hundertwasser’in imzası haline gelen renkli evler ve baskın sarı renk, 36 adet pırlanta ile çevrili 18 karat altın Street Rivers Lumière yüzükte, en parlak yorumuna kavuşuyor.

