FREYWILLE BABALARI UNUTMADI!..

30 Mayıs 2017 17:15

FREYWILLE’in mine ve ipek işçiliğindeki zarif tasarımları, anneleri gülümsettikten sonra babaların da hayatına renk katmak için idealler…

Mine işçiliğinin zarif örneklerini sergileyen FREYWILLE, erkek müşterileri için de mücevher ve aksesuar yaratıyor. Özel günlerde manşetli gömlekleri tamamlayan kol düğmeleri ve takım elbisenin sıradanlığını tek bir dokunuşla yıkan renkli tokalı deri kemerler, öne çıkan Babalar Günü hediye seçeneklerinden.

FREYWILLE ipek dokumadaki ustalığını kadınlar için eşarplar erkekler için de kravat tasarımlarında ortaya koyuyor. Kırmızıdan maviye çeşitli renk seçeneklerinde gelen bu parçalar, Avusturyalı markanın her zamanki sanatsal ilhamıyla, geometrik ve figüratif desen seçenekleriyle geliyor.

Büyük İskender ve Sezar gibi tarihe adını altın harflerle yazmış imparatorların ismini taşıyan FREYWILLE kalemler, hem güçlü birer stil detayı hem de mine işçiliğinin farklı bir yüzeydeki manifestosu. Altın veya rodyum – paladyum kaplama tasarımlar oldukça da anlamlılar; bir sonraki Babalar Günü’ne kadar içi doldurulacak yeni bir sayfanın önümüzde açıldığının habercileri.

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