FREDERIQUE CONSTANT’TAN ÜÇ YENİ MODEL

9 Temmuz 2018 17:52

Frederique Constant, Austin Healey otomobilleri ile olan iş birliğini, limitli adette üretilen yeni Vintage Rally Chronograph modeli ile kutluyor. Model, zamansız saat yapımcılığı ve otomobil mühendisliğinin uzmanlığı ittifakının olağanüstü ürünleri olup performans ve mükemmelliğe duyulan tutkuyu yansıtıyor.

Frederique Constant, kronograflı Vintage Rally Healey serisinin limitli adetteki yeni modelini tanıttı. Markanın geleneksel tarzını takip eden bu saat, klasik ve sportif bir görünümü bir arada sunuyor. Klasik otomobillerin estetiğinden, zarif hatlarından ve tasarımından ilham alan bu yenilikler, otomobillerin ve saatlerin dünyası arasında mükemmel bir eşleşme ortaya koyuyor.

Austin Healey otomobillerinin performansı ile mükemmel bir uyum sağlayan Frederique Constant, yarış tutkusundan ilham alarak her yıl sınırlı adette ürettiği Vintage Rally saatlerini piyasaya sürdü. Zanaatkârlık ve yüksek hassasiyetin ortak değer olduğu bu işbirliği, iki prestijli markanın on dört yıllık uzun vadeli ortaklığını kutluyor.

Üç yeni model Vintage Rally Chronograph

Sunulan üç yeni modelin her birinin DNA’sı 1960’ların İngiliz otomobillerinin ikonik tasarımından geliyor. 42mm çapındaki çelik veya pembe altın kaplamalı kasa, saatin net okunabilirliği için yeterli alan sağlıyor. Saatlerde malzeme olarak paslanmaz çelik kullanımı, hafiflik ve çizilmelere karşı dayanıklılık açısından olağanüstü sonuçlar veriyor. Yarış zamanlarının stresli dakikalarında ideal bir malzeme olan konveks kesimli safir kristal cam, ani darbe ve çizilmelere karşı koruma sağlıyor. Renkli sayaçlarla hareketlendirilmiş olan kadran üzerindeki akrep ile yelkovan ve Arabik rakamlar fosfor uygulaması sayesinde gündüz veya gece net okuma imkanı veriyor. Takvim penceresi saat 3 hizasına yerleştirilmiş olup saniye penceresi saat 9 yönünde konumlanmış.

Şeffaf kasa arka kapağı sayesinde saat tutkunları FC-397 kalibrenin otomatik kronograf makinesini seyredebilirler. İsviçre yapımı kalibresi, 46 saat güç rezervi sunuyor. Saat, dakika, saniye ve tarih fonksiyonlarından sorumlu olan kalibre aynı zamanda kronograf aracılığıyla geçen sürenin ölçülmesini sağlıyor. Kronograf fonksiyonu, saatin 2 konumundaki tepe ile başlatıp bitirebilir ve 4 konumundaki tepe ile sıfırlanabilir.Deri kayışlar saate sportif ve zarif bir görünüm katan sürüş eldivenleri tarzında üretilmiş. Sadece 2’888 parça ile sınırlı olan Vintage Rally Healey Chronograph modelleri, içerisinde bir Healey NOJ393 minyatür otomobil içeren lüks bir hediye kutusu ile birlikte sunuluyor.

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