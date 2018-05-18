FREDERIQUE CONSTANT’TAN SON DERECE “AKILLI” BİR SAAT

18 Mayıs 2018 12:35

Manufacture mekanik kalibreyi Akıllı Saat fonksiyonlarıyla birleştiren Frederique Constant, yeni serisi Hybrid Manufacture ile İsviçre saatçiliğine devrim niteliğinde bir yenilik kazandırdı.

Frederique Constant, her yıl kendi bünyesinde tasarlayıp ürettiği Manufacture kalibreli koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Yeni Hybrid Manufacture serisi de, klasik saat yapım prensiplerini 21. yüzyılın yenilikçi teknikleriyle uyarlayan ve incelikli İsviçre mekanik saat yapım sanatını Akıllı Saat işlevselliğiyle birleştiren bir koleksiyon oldu.

Frederique Constant yeni Hybrid Manufacture modeli ile İsviçre saatçiliğinde kullanılan üç teknolojiyi bir araya getirdi: Manufacture, Akıllı saat fonksiyonları ve Kalibre analizi.

Manufacture

Patentli FC-750 Hybrid Manufacture kalibre Frederique Constant’ın kendi atölyesinde geliştirildi, üretildi ve birleştirildi. FC-750 kalibrenin mekanik kısmı, saat 3 hizasındaki tepeden ayarlanan bir takvim bulunan otomatik bir kalibre. FC-750 kalibrenin elektronik kısmı ise, Hybrid Manufacture saatin Akıllı Saat fonksiyonlarını gerçekleştiriyor.

İki teknolojiyi eşsiz bir kalibre içerisinde birleştirirken karşılaşılan teknolojik zorluk, mekanik ve elektronik parçalar arasındaki negatif manyetik etkiyi ortadan kaldırmaktı. Bunu çözmek için yetenekli tasarımcılar ve saat ustaları birlikte çalışarak patentli bir anti manyetik koruma kasası geliştirdiler.

FC-750 Hybrid Manufacture kalibre; mekanik ve elektronik parçaları birleştiren yepyeni, devrimci bir kalibre. Saat ile Hybrid uygulaması arasındaki bağlantıyı başlatmak için saat kasasının sol tarafındaki sayaç kullanılıyor.

Akıllı Saat Fonksiyonları

Saat ve Hybrid uygulaması arasındaki bağlantıyı başlatmak için Bluetooth® teknolojisi kullanılıyor ve bunun için saat kasasının sol tarafındaki sayaca basmak yeterli. Akıllı Saat fonksiyonları saat üzerinde 12 hizasındaki göstergeden veya telefondaki uygulamadan izlenebiliyor. (Aktivite Takibi, Uyku Takibi, Analizler, Worldtimer, Dinamik Koçluk, Ayarlar gibi.)

Kalibre Analizi

Bu kalibre içerisine; hız, salınım ve vuruş hatası gibi kalibre doğruluğunu ölçümleyen tescilli bir algoritma eklendi. Sonuçlar, Bluetooth üzerinden Hybrid uygulamasına gönderiliyor ve zamanla grafikler şeklinde görülebiliyor.

Sabaha karşı saat 4.00’te, günde bir kez olmak üzere saatin içerisindeki bir cihaz mekanik hareketin doğruluğunu otomatik olarak analiz ediyor. Kalibre içinde bulunan sofistike bir algoritma sayesinde makinenin üç farklı işleyişi analiz ​​ve rapor ediliyor. Bunlar hız, salınım ve vuruş hatası. Sonuçlar, Hybrid uygulamasında en üstteki 5. kaydırılmış ekranda görüntüleniyor.

Analiz edildikten sonra, ekranın alt kısmında makinenin kontrolü üzerinde bir özet görüntüleniyor: yeşil => her şeyin iyi olduğunu ifade ediyor / kırmızı => saati kontrol ettirmeniz gerektiğini belirtiyor. Mekanik kalibrede bir sorun varsa, kullanıcılara hem uygulama hem de bulut aracılığı ile bilgi veriliyor.

Döner Şarj Kutusu

Hybrid Manufacture modeller, içerisinde elektronik Akıllı Saat fonksiyonu için çıkarılabilir bir şarj cihazı ve mekanik kalibrenin zembereğini şarj eden bir winder cihaz barındıran lüks ahşap kutuda sunuluyor. Çıkarılabilir şarj cihazı seyahat durumlarında kutudan çıkarılabiliyor. Böylelikle bir USB kablosuyla, Hybrid Manufacture saat ahşap kutusu dışındaki herhangi bir yerde de şarj edilebilir.

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