FREDERIQUE CONSTANT’TAN İKİ YENİ ‘RUNABOUT SAATİ

5 Temmuz 2017 11:32

Frederique Constant, 1920’lerin zarif Riva teknelerine ithafen ürettiği iki yeni Runabout saatini tanıttı. Limitli sayıda üretilen saatler, içerisinde ayrıntılı ahşap bir Runabout tekne minyatürü içeren lüks ahşap hediye kutusunda satışa sunuluyor.

Frederique Constant, geçmişten günümüze kadar gelen Riva teknelerini koruma konusunda bu teknelerin sahiplerine yardım eden Riva Historical Society ile işbirliğine 2009 yılında adım atmıştı. Frederique Constant, bu yılın iki yeni Runabout modelinin tanıtılmasıyla birlikte Riva ismini ve geçmişi onurlandırıyor.

Runabout koleksiyonuna eklenen iki yeni versiyonda bulunan takvim ve 24 saat GMT fonksiyonları, guilloché usulü dekore edilmiş kadranla buluşup klasik ve sofistike bir saate dönüştürüldü. 44mm çapındaki çelik kasanın çevrelediği GMT modülüne sahip FC-350 kalibre, transparan arka kasa kapağı sayesinde izlenebiliyor. Saatler her biri 2.888 adetlik bir limitli seri olup, içerisinde ayrıntılı ahşap bir Runabout tekne minyatürü içeren lüks ahşap hediye kutusunda satışa sunuluyor.

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