FREDERIQUE CONSTANT’TAN İKİ YENİ RUNABOUT MODELİ

10 Temmuz 2018 12:00

Frederique Constant, 1920’lerin İtalyan Riva teknelerinin esintilerini taşıyan iki yeni otomatik Runabout modelini satışa sundu.

2009’dan bu yana Frederique Constant, Riva Derneği ile işbirliği yapıyor. Piero Mario Gibellini ve Carlo Riva tarafından kurulmuş olan bu kar amacı gütmeyen organizasyonun misyonu Riva efsanesinin dünya çapındaki mirasını korumak.

Bu ortaklığı kutlamak için, her yıl Frederique Constant, 1920’lerin Riva teknelerinden esinlenerek sınırlı sayıda Runabout modeli yaratıyor. Her iki marka da hassas mühendislik ve zamansız zarif tasarımların ortak değerlerini paylaşıyor.

Runabout ürün serisinde 42 mm paslanmaz çelik ve pembe altın kaplama kasa olmak üzere iki yeni otomatik model bulunuyor. Kasalara tıpkı Riva teknelerinin parlak görüntüsünü anımsatan bir parlatma işlemi uygulandı. Konveks kesim safir bir kristal cam ile çerçevelenen lacivert kadran, Frederique Constant’ın klasik guilloche desenine sahip. Tüm Arabik rakamlar, indeksler ve akrep ile yelkovan üzerine fosfor uygulaması yapılmış. Kadrandaki son detay ise, saat 6 hizasında konumlanmış büyüteçli bir tarih penceresi. Kadranın dış kenarında, dakikalar görüntüleniyor.

Her iki model de FC-303 otomatik kalibre tarafından destekleniyor. Üzerinde 26 adet değerli taş barındıran, saatte 28,800 titreşim yapan ve 38 saatlik güç rezervi sunan bu İsviçre yapımı kalibre, 10 metrelik suya dayanıklılık gösterebiliyor.

Zarif başka bir ayrıntı ise otomatik mekanizmayı ortaya çıkaran transparan kasa arka kapağı. Riva bayrağının gravürü ustalıkla kristal üzerine işlenmiş. Saatlerin görünümünü beyaz dikişli lacivert deri kayış tamamlıyor. Hem çelik hem de pembe altın kaplamalı Runabout modelleri sadece 2.888 adet ile limitli olarak üretildi. Geleneğe sadık kalınarak, modellerin her biri, içerisinde Riva teknesinin minyatür bir ahşap replikasını içeren özel bir kutuda sunuluyor.

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