FREDERIQUE CONSTANT KADINLAR İÇİN TASARLADI

12 Ocak 2018 11:09

Frederique Constant, karmaşık ay takvimi özelliği ve detaylı feminen incelikleri bir arada tutan, şıklık ile saat yapım ustalığını bir araya getiren yeni kadın saati modeli Slimline Moonphase Stars Manufacture’ı sundu.

Frederique Constant’ın kadın kurucularından Aletta Stas’ın tasarladığı Slimline Moonphase Manufacture Stars modeli, kadınsılığın ve zanaatkarlığın zarif bir birleşimi! Kıvrımlı hatlar ve ışıldayan pırlantaların kombinasyonu, kadınların bileklerini gerçek bir zarafetle aydınlatıyor.

Marka, karmaşık ay takvimi özelliği ve detaylı feminen incelikleri bir arada tutan, şıklık ile saat yapım ustalığını bir araya getiren bir yenilik sunuyor. Altın kaplama veya çelik alternatifleri bulunan 38.8 mm çapa sahip kasa üzerinde toplamda 0,5 karat ağırlıkta 60 adet pırlanta bulunuyor. Saatlerin arkasındaki transparan kasa kapağı sayesinde Perlage ve Côtes de Genève usulü dekore edilmiş FC-701 otomatik kalibre görülebiliyor. Kendinden önceki tüm versiyonlarda olduğu gibi bu FC-701 kalibre de, tüm fonksiyonların yalnızca tepe aracılığıyla kolayca ayarlanabileceği şekilde düzenledi. Gece mavisi ya da parlak koyu renkli siyah kadran, parlak gümüş veya altın renkli baskılı yıldızlarla harika bir kontrast oluşturuyor.

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