FRANKFURT OTOMOBİL FUARI 14 EYLÜL’DE AÇILIYOR

12 Eylül 2017 15:05

Dünyanın en büyük otomobil şovlarından biri olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, ‘Gelecek şimdi’ sloganıyla dünya basını için kapılarını açtı.

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen “Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı”, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Resmi açılışı 14 Eylül’de yapılacak Frankfurt Otomobil Fuarı, ilk olarak basın mensupları için kapılarını açtı. Ana teması “Gelecek Şimdi” olan fuara 1000 firma katılıyor. Fuarda yer alan teknoloji şirketleri arasında Google, Facebook, IBM, International Industries, Blablacar, Harman, Kaspersyk, Merck, Siemens, Sony, Tomtom MyTaxi, Car2go ve Telekom gibi devler de var. Ayrıca Daimler’in yan kuruluşu Moovel, VW yan kuruluşu Moia da fuarda bulunuyor.

İki yıl önce fuara 39 ülkeden 1103 firma katılmış ve 931 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. 12 markanın yer almaması sonucu Frankfurt fuarında katılım sorunu yaşansa da ev sahibi Alman markaların bunu hissettirmeye niyeti olmadığı anlaşıldı. Aralarında Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Nissan, DS, Peugeot, Volvo, Infiniti ve Mitsubishi’nin bulunduğu dokuz marka fuara katılmıyor.

Premium markalar Mercedes, BMW ve Audi ile Volkswagen Grubu Frankfurt’a ağırlığını koyarken diğer markalar da yeni SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Fuarda özellikle elektrikli ve hibrit araçlar ile otonom yani sürücüsüz gidebilen otomobiller ve konsept modeller dikkat çekiyor. Fuar 24 Eylül’e kadar açık olacak.

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