FORMULA 1 ŞAMPİYONUNA ÖZEL IWC SCHAFFHAUSEN

9 Ocak 2018 16:40

IWC Schaffhausen, 2016 Formula 1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg’in onuruna ürettiği Ingenieur Chronograph “Tribute to Nico Rosberg” modelini satışa sundu. Saatin en dikkat çekici özelliği, safir cam kasa sırtında bulunan ve Rosberg’in kaskındaki harflerle yazılan “NICO” ibaresi.

IWC Schaffhausen, Formula 1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg’i özel bir edisyonla onurlandırıyor. Ingenieur Chronograph “Tribute to Nico Rosberg” (Ref. IW380805), Rosberg’in 23 Grand Prix zaferine istinaden 23 örnekle sınırlı üretildi. Kasası 18 karat kırmızı altın, kadranı arduaz kaplama ve saat kolları altın kaplama. Saat kolonlu çark koordinatörü kontrol sistemiyle donatılmış güçlü bir kronograf mekanizması olan IWC üretimi 69375 kalibreyle çalışıyor. Rosberg, IWC üretimi kronografı markanın Kreatif Direktörü Christian Knoop ile birlikte tasarladı. İki yönlü tırnaklı kurma sistemi, 46 saatlik güç rezervi üretiyor.

Bu zarif sportif saat, gri dana derisi kayışla tamamlanıyor. Şeffaf safir cam kasa sırtını süsleyen sembolik “NICO” ibaresi ise, onu eşsiz kılan özelliği. Ingenieur Chronograph “Tribute to Nico Rosberg” Aralık 2017’den itibaren satışa sunuldu.

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