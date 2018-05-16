EIFFEL KULESİ’NİN ÇELİK TOZLARI BU SAATTE!..

16 Mayıs 2018 17:02

Saint Honore saat evi, simgeleşen “Tour Eiffel” saatinin yeni versiyonunu bir dünya prömiyeriyle birlikte beğeniye sunuyor: Eiffel Kulesi’nden alınan gerçek metal tozunun karıştırıldığı kauçuktan yapılmış kordon.

Saint Honore’un kurulduğu yıla atfen “Tour Eiffel 1885” adı verilen saat, Eiffel Kulesi’ni eşi benzeri görülmemiş biçimde onurlandırıyor. Saatin bezeli “Demir Leydi”den alınan çelikten yapıldı; ayrıca kordonu dünyaca ünlü anıttan alınan metal ihtiva ediyor. Yeni “Tour Eiffel 1885” bizzat Eiffel Kulesi’nden gelen poliüretan ve çelik tozunun karışımıyla üretilmiş bir kordonla donatıldı. Zahmetli bir işlemden geçerek üretilen materyal, soğuduğunda son derece şaşırtıcı ve etkileyici metalik bir yüzey patinası oluşturuyor. Geleneksel tekniklerle teker teker imal edilen kordonların her biri diğerinden farklı: Başka bir deyişle her biri türünün tek örneği.

Kordonun ön yüzündeki kabartmalar Eiffel Kulesi’nin tasarımında yer alan çeşitli unsurları yansıtıyor (kemerler, kafesler, vb.). Arka yüzde, 1889’da Exposition Universelle için inşa edildiği sırada Gustave Eiffel’in abidevi yapıya nakşettiği yetmiş iki araştırmacının ismi var. 1789’dan 1889’a kadar Fransa’yı onurlandıran saygın bilim insanlarının, mühendislerin ve sanayicilerin isimleri 60 cm uzunluğundaki altın harflerle ilk katta yer alıyor.

2015’te Saint Honore’un 130. kuruluş yıldönümü nedeniyle tasarlanan “Tour Eiffel” saati, ünlü anıtın çelik kirişlerinden yapılan bir bezelle donatılmış dünyadaki ilk saat ve kesinlikle tek örnek. Fransız şirket bu olağanüstü özelliğine ek olarak şimdi de Eiffel Kulesi’nin ruhunu taşıyan parçacıklarla bezeli bir kordonla taçlandırıyor saati.

İsviçre yapımı, kendinden kurmalı “üç saat kolu ve tarih göstergeli” mekanizmayla işleyen “Tour Eiffel 1885” modelinin çelik kasasının çapı 42 mm ve koleksiyondaki diğer tüm modellerdeki gibi birbirinin içine geçmiş kafeslerle dekore edildi. Doğrudan “Demir Leydi”nin mimarisinden ilham alan dekorasyon bezele, taç düğmesine, açık kadrana ve şeffaf kasa sırtından görülebilen osilasyon ağırlığıyla birlikte mekanizmaya kolayca ayırt edilen bir görünüm kazandırıyor.

Tour Eiffel koleksiyonundaki 1885 parça arasında, 324 adet Opus 3 – Demir Leydi’nin yüksekliğine yapılan bir diğer gönderme – satışa çıkacak ve güzel mekanik objeler ile teknik inovasyonlara meraklı olanlara bileklerini bir parça tarihle bezeme fırsatı sunacak.

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