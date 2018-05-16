DÜNYANIN EN İNCE OTOMATİK TOURBILLON SAATİ

16 Mayıs 2018 17:23

Octo Finissimo Tourbillon Automatic, sadece 3,95 milimetrelik kalınlığıyla Yüksek Saatçiliğin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Bvlgari bu yıl dünyanın en ince Otomatik Tourbillon modelini tanıttı. Octo Finissimo Tourbillon Automatic, sadece 3,95 mm kalınlığıyla dördüncü kez saat sektöründe bir dünya rekoru kırdı. Tourbillon donanımlı yeni otomatik mekanizma, 2014 yılının Octo Finissimo Tourbillon modelinin, 2016 yılının Octo Finissimo Minute Repeater modelinin ve geçen yılın Octo Finissimo Automatic modelinin peşinden geliyor: bu yeni başyapıt, geçen yıl hem Octo Finissimo Tourbillon Skeleton hem Octo Finissimo Automatic için Grand Prix d’Horlogerie de Genève ödüllerini kazanarak saatçilikteki ustalığı bir kez daha kanıtlanan Bvlgari’nin saatçilik sanatındaki başarısının ifadesi oluyor.

Sadece 1,95mm kalınlığa ve 52 saatlik güç rezervine sahip olan Calibre BVL 288 Finissimo, kumlanmış titanyum kasanın içinde konumlanıyor; bu kasanın açık yapısı iskelet mekanizmanın tüm iç organlarının görülmesini sağlıyor. Octo Finissimo Tourbillon Automatic ayrıca saat, dakika ve küçük saniye göstergelerine sahip. Saatin arkasında yer alan ve Roma’da Via Condotti’deki butiğin girişini süsleyen stilize motifin betimlendiği bir açıklıktan hem tourbillon hem de salınımlı ağırlık görülebiliyor.

Karmaşık, ince yapılı kasa, gücünü ve güzelliğini tasarımdan alıyor. Kenarlar ve açılar, saatçilik dünyasında benzersiz olan ışık efektleri ve perspektifler yaratıyor. Bvlgari, sağlamlık ve hafifliği en mükemmel şekilde kombine etmek için ultra çağdaş bir malzeme olan titanyumu tercih ediyor.

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