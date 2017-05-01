DOĞRU ZAMAN ÖLÇÜMÜNÜ GARANTİLİYOR: LONGINES

1 Mayıs 2017 11:43

Longines, quartz teknolojisindeki üstün uzmanlığını üst düzey hassasiyete sahip bir kol saati yaratmak için kullandı. Conquest V.H.P. dünyada ilk kez doğru zaman ölçümünü garanti altına alan yeni nesil quartz mekanizmalardan biri olarak, darbeye ya da manyetik alana maruz kaldığında ibreleri yeniden senkronize edebilen bir sistemle donatıldı.

Yeni Conquest V.H.P. markanın imzası niteliğindeki şıklığı muhafaza ederken bir yandan da yüksek düzeyde hassasiyet, teknik üstünlük ve verdiği sportif his gibi günümüzün akıllı saatlerinin pek çok özelliğini içinde barındırarak quartz saatler tarihinde de yeni bir kilometre taşı oluşturuyor. Saat, aynı zamanda dünyada ilk kez doğru zaman ölçümünü garanti altına alan yeni nesil quartz mekanizmalardan biri olarak darbeye ya da manyetik alana maruz kaldığında ibreleri yeniden senkronize edebilen bir sistemle donatılmış.

Longines için Conquest V.H.P. özellikle zaman tutma aktiviteleri konusunda yıllar içinde uzmanlaşan ve mükemmelleşen bu teknolojiye geri dönüşün sinyallerini veriyor. Yeni Conquest V.H.P. (Çok Yüksek Hassasiyet) modelinin dünya lansmanı, en az saatin kendisi kadar mükemmel bir organizasyonla Neuchâtel Gözlemevi’nde gerçekleştirildi. Burası aynı zamanda 1954 yılında Longines tarafından üretilen ilk quartz saatle bir dizi hassas kaydın yapıldığı ikonik bir mekân. Tüm dünyadan katılan 100 gazeteci ve davetlinin bir kısmı hassasiyet ve mükemmeliyetle donatılmış bu koleksiyonun görücüye çıkma anına da tanık oldu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen yeni Conquest V.H.P. modelinin lansmanında Longines Başkanı Walter von Känel, Genel Müdür ve Uluslararası Pazarlama Müdürü Juan-Carlos Capelli, davetlilerin Longines’nin tarihine ve quartz teknolojisiyle aralarındaki yakın ilişkiye doğru çıktıkları bu büyüleyici yolculukta eşlik etti.

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