DIMORE STUDIO’NUN EN SON TASARIMI

26 Temmuz 2017 19:13

Avrupa’nın en başarılı ve en çok talep gören tasarım firması olan Dimor Studio’nun yeni çalışmaları göz kamaştırdı. İki ünlü tasarımcı ve kurucuları olan Amerikalı Britt Moran ve İtalyan Emiliano Salci tüm bilgi birikimlerini daha çağdaş eserler yaratmak için kullandılar. Böylece 1940’lı Sain German ‘in muhteşem yapıları orijinal detayları ile yeniden canlandı ve eklektik Saint Germain apartmanı Dimore Stüdyo’nun tasarımı ile yeniden hayat buldu.

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About the Author: Gunay Demirbag

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