DETAYLARDAKİ MÜKEMMELLİK: KARI VOUTILAINEN Aki-No-Kure

28 Nisan 2017 15:45

Baselworld 2017 Saat ve Mücevher Fuarı’nda, Fin saat tasarımcısı Kari Voutilainen’in en yeni saati Aki-No-Kure’yi incelerken, matruşka gibi saatin içinden detay üstüne detay çıktığında şaşkınlığımızı bir türlü gizleyemiyorduk. Saatin, sanatçı T.Kitamura’nın önderliğinde, yüzyıllık Japon vernikleme tekniğiyle (lacquer) yapılmış kadranı adeta gözlerimizi kamaştırıyordu. Modelde, tema olarak saatimize de ismini veren Aki-No-Kure teması canlandırılmıştı. Aki-No-Kure; kelime anlamıyla “geç gelen Sonbahar’dan bir sahne” anlamına geliyormuş.

Kadranda, çimlerin üzerinde sonbahar rüzgarıyla savrulan “pampas otu bitkileri” resmedilmiş. Biz tam bu kadarıyla bile yetinip, model incelememizi bitirdiğimizi düşünerek ayaklanmışken, sevgili Kari Voutilainen kasanın arkasını çeviriyor ve kendimizi tekrar koltuklarımıza otururken buluyoruz. Çünkü, kasasının arkasında en az kadranı kadar dikkat çekici bir görsele daha yer verilmiş: Altın ve bakır karışımından yapılmış, sonbaharda ortaya çıkan bir örümcek ve onun ördüğü ağ.

“Tamam, bu kadarı da fazla artık” demişken tam… Bu seferde, kasa içi açılıyor ve bizi, pampas otlarının üzerinde gezinen bir yusufçuk böceği karşılıyor. Altın tozu ve yapraklarından yapılmış inanılmaz bir kasa içi, keza mekanizmanın üzerinde de bu materyallerden bir çalışma yapılmış.

Saatin ibreleri elle yapılma. Aslında bütün imalat, yapım, finishing ve montaj Kari Voutilainen’in bizzat kendi atölyesinde yapılmış. Safir kristal cam ile korunmuş kasası ise 39 mm çapında. Sadece 1 adet limitli sayıda üretildiği için de bir o kadar narin ve ender bir model.

Haber: Mert Kalafat

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