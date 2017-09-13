DENİZ KAŞİFLERİ İÇİN ‘ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR’

13 Eylül 2017 14:22

İkonik Ulysse Nardin Marine Chronometer modelinin daha hafif ve ince versiyonu olan Marine Torpilleur modeli, hafif ve modern tasarımı ile dikkat çekiyor.

19. yüzyılda kâşifler okyanuslarda dolaşırken kaptanlar saat olarak, denizde ve karada rütbesini göstermek adına, cep kronometresi kullanırlardı. Ulysse Nardin’in cep kronometreleri tüm dünyada deniz subayları ve ticaretle uğraşan kaptanlar tarafından en beğenilen ve değer verilen saatlerdi. Denizcilik alanındaki bu canlı tarih, teknik performans ve muhteşem tasarımı ile ikonik Marine Chronometer modelinin doğmasını sağladı. Şimdi ise modern çağ ile birlikte yeni jenerasyon kronometre karşımızda: Ulysse Nardin Marine Torpilleur.

Eski zamanlarda çevikliği ile büyük gemilere göre kolayca hareket üstünlüğü sağlayan küçük ama hızlı gemilerden adını alan bu model, çağımızın kaşifleri için ideal! İkonik Ulysse Nardin Marine Chronometer modelinin daha hafif ve ince versiyonu olan Marine Torpilleur modeli, genç ve kendini genç hissedenler için tasarlandı. Güçlü cazibesi, sadık müşterilerin İsviçreli bir saat üreticisinden beklediği nesiller boyu devam eden ustalık ve performans ile daha da güçleniyor.

İlham almış olduğu Marine Chronometer’de olduğu gibi Torpilleur da kurum içi üretilmiş olan otomatik UN-118 makine ile hayat bulmakta ve 60 saat güç rezerviyle birlikte tescilli Silisyum çapa tipi eşapmana sahip. Marine Torpilleur aynı zamanda C.O.S.C sertifikalı olup, gururla taşıdığı Ulysse Nardin Performans Sertifikasının gerektirdiği zorlu testlerden de geçmiş durumda.

Muhteşem tasarım kendini, Marine koleksiyonunun ikonik özelliklerinin net bir biçimde görüldüğü kadran üzerinde de göstermekte: Roma rakamları ve kırmızı “1846” ile simge haline gelmiş logosu. Saat 6 yönündeki küçük saniye kolu tarih penceresinin etrafını sararken, saat 12 yönünde ise 60 saat güç rezervi göstergesi bulunuyor.

Zarifliğin ve modernliğin işareti: Yeni Marine Torpilleur

Başlangıçta üç farklı model, iki farklı kadranla paslanmaz çelik ya da 18 kt kırmızı altın alternatifiyle sunulacak olan Marine Torpilleur, modern ruhu içerisinde barındıran üç başarılı tasarımı hayata geçiriyor. 42 mm çapındaki modeller, safir cam ve 50 metreye kadar suya dayanıklı kalabilme özelliklerine sahip. Son derece modern Marine Torpilleur modeli, Marine Koleksiyonu içerisindeki meşhur kronometreler arasındaki yerini aldı. Şehir için tasarlanmış olabilir ama aslında kalbi – her gerçek maceraperestte olduğu gibi – denize ait!

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