10 Ekim 2018 10:58

Sezonun değişken hava koşularına karşı koruma ve kaygan zeminlerde üstün performans için tasarlanan Columbia Montrail koleksiyonu ile patikaların hakimi olacaksınız!

Açıkhava aktivitelerinin üstün performans markası Columbia, kış sezonunda üstün koşu performanslarını garantiliyor.Mevsimin yağmurlu ve rüzgarlı hava koşullarında kuru ve konforlu koşu deneyimi için test edilip onaylanan ColumbiaMontrail koleksiyonu, Columbia mağazalarında aktif hayat tutkunlarını bekliyor.

Columbia’nın Outdoor’un her alanında olduğu gibi koşu konusundaki uzmanlığını ortaya çıkaran Montrail serisi, Bajada III koşu ayakkabıları ile ıslak ve kaygan zeminlere meydan okuyor. Columbia Sportswear’ın sponsorluğunu üstlendiği dünyanın en zorlu patika yarışlarından UTMB’de sporcuların tercihi olan Bajada III, yumuşak astar yapısı ile sizi sıcak tutarken, dayanıklı griptonit dış tabanı ise farklı zeminlerde üstün tutuş sağlıyor. Bajada III, destekleyici Fluid Foam teknolojisine sahip orta tabanı ve Trail Shields tekniği ile yaratılan tek parça köpüksü taban teknolojisi sayesinde dengeli ve konforlu bir koşu deneyimine davet ediyor.

Koleksiyonda yer alan t-shirt, şort ve taytlar,teri hızla buharlaştıran yüksek performanslı nem teknolojisi Omni-Wickve aktif ter soğutma özellikli Omni-Freeze Zero sayesinde koşu sırasında konfor sunuyor.

Columbia Montrail koleksiyonu, Titan Lite Wind breaker II rüzgârlık ile dikkat çekiyor. Koşu performanslarında kuru ve konforlu tutan rüzgarlıklar patikalarda en büyük destekçiniz olacak.

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About the Author: Gunay Demirbag

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