COLUMBIA İLE KIŞ DAHA GÜZEL!

9 Kasım 2016 15:58

Outdoor ve aktif giyim sektöründe devrim yaratan Columbia’nın, ilkyardım battaniyelerinde kullanılan ısı yansıtıcı teknolojiden esinlenerek geliştirdiği Omni-Heat teknolojili ürünleriyle soğuk havaya meydan okuyacaksınız. Termal yansıtıcı etki ile vücut ısısını koruyan Omni-Heat teknolojisi sayesinde siz kışın keyfini yaşarken, soğukla mücadeleyi Columbia’ya bırakın.

Her mevsim, üstün teknolojili ürünleri ile outdoor tutkunlarının hayatını kolaylaştıran Columbia, kışın sert şartlarına karşı geliştirilen termal yansıtıcılı Omni-Heat serisi ile soğuklara karşı vazgeçilmeziniz olacak. Siz kışın sunduğu doğal mucizelere tanıklık ederken, şıklık ve stilden ödün vermeden konforun anahtarını sunan Columbia teknolojileri ile içinizi ısıtacak.

Columbia’nın üstün teknoloji ve şık tasarımların bir araya geldiği koleksiyonda, termal yansıtıcı etki ile vücut ısısını koruyan Omni Heat teknolojileri kış aylarında konfor ve spor şıklığı arayanların ilk tercihi olacak. Nefes alabilir kumaşa adapte edilen gümüş yansıtıcı noktalarla vücut ısısını geri yansıtan Omni-Heat serisi bu sayede ısı kaybını önlüyor.

Tekstil veayakkabı gruplarında uygulanan Omni-Heat teknolojisi, ısı koruma prensibi ile daha fazla sıcaklık sağlıyor. 2016 Sonbahar-Kış trendleri yansıtan tasarım ve renk seçenekleri ile Columbia ürünleri ister doğada ister şehirde soğuk havalara karşı kalkanınız olacak.

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About the Author: Gunay Demirbag

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