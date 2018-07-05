CHOPARD’DAN ÖZEL BİR ÜRETİM: MILLE MIGLIA 2018

5 Temmuz 2018 11:54

Klasik otomobil yarışı tutkunları ve saatseverlerin ortak beğenilerine hitap eden modeller tasarlayan Chopard, zaman tutuculuğunu üstlendiği Mille Miglia yarışları için limitli bir yeni model sundu.

Chopard’ın eş başkanı Karl-Friedrich Scheufele’in de katıldığı geleneksel Mille Miglia klasik otomobil yarışları 1988 yılından beri İtalya’da düzenleniyor. Marka yaklaşık 30 yıldır yarışların zaman tutucusu olmakla birlikte, her yıl organizasyon için yeni bir model üretiyor.

Mille Miglia 2018 Race Edition, 1000 adet limitli olarak bu yıl için tasarlandı ve özellikle limit numarası modelin arkasında belirtiliyor. COSC kronograf sertifikası ile zaman tutma özelliği tescillendi. 18k pembe altın ve çelikten üretildi. Kasa çapı 44 mm ve 28,800 v/s özelliğindeki kendinden kurum mekanizmasına ev sahipliği yapıyor. 42 saat güç rezerv özelliği ile çalışıyor. 50 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Kasanın arkasına “Chopard & Mille Miglia 30 anni di passione” ibaresi yarışa özel olarak işlenmiş.

Kayışı dana derisi, çelik ve kauçuk olarak seçenekli sunuluyor. Siyah dana derisi kayışın üzerinde kırmızı dikişler bulunuyor. Kauçuk olanı ise 1960’ların Dunlop yarış lastiklerinden esinlenilerek tasarlandı.

Related Posts

About the Author: Smluxuria

« OMEGA’DAN VOLVO OKYANUS YARIŞI’NA ÖZEL SAAT HUBLOT ‘BIG BANG UNICO’ ARTIK UNISEX! »