CHOPARD, 6 UNDERGROUND

12 Mart 2020 18:41

Filmlerin sahnelerinde kahramanların bileklerindeki saatleri yakın plan görmek, rolün bir parçası olduğunu fark etmek saat severler için daha da zevkli bir görsel şölene dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde Netflix prodüksiyonu olarak gösterime giren 6 Underground’un heyecanlı sahnelerinde Chopard modelleri ile ön plana çıktı.







Aksiyon ve gerilim filmlerinin ünlü yönetmeni Michael Bay’in çekimi ile 6 Underground’da başrolü Ryan Reynolds canlandırıyor. İlk sahneden itibaren heyecanın ve aksiyonun yüksek olduğu filmin konusu;kimliklerini gizleyebilmek için kendilerini ölü gösteren 6 milyarderin suçluların peşine düşmesi üzerine kurulu.Kanadalı aktör Reynolds, bileğinden çıkarmadığı Chopard modellerini film süresince cömertçe sergiliyor.

İzlemekten büyük zevk aldığımız modellerden biri, 41 mm Chopard Alpine Eagle Large Lucent A223 özel çelikten üretildi ve mavi pirinç etkileyici bir kadrana sahip. Diğer model ise 18 ayar beyaz altın ultra ince kasalı,Haute Horlogerie koleksiyonundan L.U.C. XPS, otomatik kurum ve güçlendirilmiş kronometreye sahip bir model. Mille Miglia koleksiyonundan ise GTS Power Control, 500 adet limitli paslanmaz çelik ve 18 K pembe altın birleşimi spor bir tasarım ile heyecan dolu filmin aktif sahnelerini tamamlıyor.

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About the Author: Gunay Demirbag

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