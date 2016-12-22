CHOPARD 2017 HOROZ YILINI KUTLUYOR

22 Aralık 2016 22:10

Çin Zodyak yıllarına göre Maymun Yılını yolcu ettikten sonra 2017 yılında Horoz Yılını karşılıyoruz. Hal böyle olunca başta usta saat yapımcıları olmak üzere horoz temalı modeller beğenilere sunulmaya başladı.

28 Ocak’dan itibaren başlayacak olan horoz yılı, gururlu, asil, sosyal ve mücadeleyi simgeliyor. Chopard, horozu konu aldığı modelinde özel bir teknikle kadranında Urishi lake kullandı. Japonya’nın en önemli Urishi sanatçısı olan Minori Koizımi tarafından yapıldı.

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About the Author: Gunay Demirbag

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