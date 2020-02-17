CHANEL’İN YENİ KAMPANYA YÜZÜ
Fransız aktris ve şarkıcı Marion Cotillard, CHANEL’in yeni reklamın yüzü oldu.
Chanel ikonik N ° 5 kokusu için kampanya çalışmalarına başladı ve kendisini en iyi ifade edeceğini düşündüğü Fransız aktris ve şarkıcı Marion Cotillard’ı seçti. Cotillard, özgün, kararlı ve cömert yapı sergileyen Chanel ile çok büyük bir uyum içerisinde olduklarını ifade etti.
Kariyerine ilk başladığı gün ve tüm aşamalarında Chanel moda evi sanatçı için hep önemli oldu. Hatta, Jean-Pierre Jeunet filmleri olan 2004 yılında A Very Long Engagement ve 2008’de La Vie en Rose için kırmızı halıda yürüdüğünde Oscar ödüllü sanatçının yanında hep Chanel vardı. Merakla beklenen kampanya ile ilgili gelişmelerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.
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