CHANEL’İN YENİ KAMPANYA YÜZÜ

17 Şubat 2020 18:19

Fransız aktris ve şarkıcı Marion Cotillard, CHANEL’in yeni reklamın yüzü oldu.

Chanel ikonik N ° 5 kokusu için kampanya çalışmalarına başladı ve kendisini en iyi ifade edeceğini düşündüğü Fransız aktris ve şarkıcı Marion Cotillard’ı seçti. Cotillard, özgün, kararlı ve cömert yapı sergileyen Chanel ile çok büyük bir uyum içerisinde olduklarını ifade etti.

Winner for Best Actress (“La Vie En Rose”) Marion Cotillard accepts her Oscar during the 80th Annual Academy Awards at the Kodak Theater in Hollywood, California on February 24, 2008.

Kariyerine ilk başladığı gün ve tüm aşamalarında Chanel moda evi sanatçı için hep önemli oldu. Hatta, Jean-Pierre Jeunet filmleri olan 2004 yılında A Very Long Engagement ve 2008’de La Vie en Rose için kırmızı halıda yürüdüğünde Oscar ödüllü sanatçının yanında hep Chanel vardı. Merakla beklenen kampanya ile ilgili gelişmelerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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About the Author: Gunay Demirbag

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