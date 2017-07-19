CARTIER’NİN TÜRKİYE’DEKİ YENİ ADRESİ ‘EMAAR Square’

19 Temmuz 2017 16:51

Cartier’nin Türkiye’deki yeni butiği 1 Ekim’de EMAAR Square Mall’da açılıyor. 530 metrekarelik alan üzerine tasarlanan yeni butik, mevcut mücevher ve saat koleksiyonlarının yanı sıra, en yeni koleksiyonları da sunacak.

İki katlı butik, EMAAR Square Mall’un giriş katında yer alan meydanın merkezinde bulunuyor. Merdiven duvarları, Paris’te tasarlanan ve değerli tonlamaları oluşturan bir doku çalışmasına sahip özel bir duvar kağıdıyla kaplanan butiğin iç dekorasyonu, Bruno Moinart’ın tasarladığı konsept doğrultusunda hazırlandı. Temel renk olan bronzlaştırılmış pirinç, hem pencerelerde hem de mobilya ve duvar paneli profillerinde kullanıldı. Dekorasyonda kullanılan diğer malzemeler ise, meşe ağacı ve farklı bölümlere göre farklılık gösteren kumaşlar ve renk tonları. Ana girişte ziyaretçileri karşılayan Windfull avize, Cartier ihtişamını ve zarafetini taşıyor.

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