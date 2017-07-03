CARTIER’nin “Panter”i Sofia Coppola’ya emanet

3 Temmuz 2017 16:10

Stil ve feminen zarafetle özdeşleşen Cartier, yeniden lansmanı yapılan Panthère de Cartier saati için çekilen filmini Sofia Coppola’ya teslim etti. Aktrist Courtney Eaton ve disko kraliçesi Donna Summers’ın kızları Brooklyn ve Amanda Sudano’nun yer aldığı film, 80’li yılların ihtişamını bugünün Panthère kadınıyla buluşturuyor. Sofia Coppola’nın 80’li yıllar ve Panthère kadınının kim olduğuna ait vizyonu, lansmanı ilk 1983’te yapılan ve bu yıl yeniden sunulan Panthère de Cartier Koleksiyonu ile mükemmel bir uyum oluşturuyor. Cartier’nin her zaman tasarıma değer veren yetenekli insanlarla ilişki içinde olduğunu belirten Coppola şöyle konuştu: “Benim için Cartier, bir doruk noktası ve insana kendini donatılmış hissettiriyor. Mirası, zanaatı ve geçmişi sayesinde Cartier tüm hayatınız boyunca saklayacağınız parçalar yaratıyor.”

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