CARTIER TUTKUNLARI BU KOLEKSİYONA HAYRAN KALACAK

17 Mayıs 2018 11:44

Yeni Santos de Cartier Koleksiyonu, kendi çağının yenilikçi ve değişken ruhunu yansıtırken, özgün felsefesine sadık kalıyor.

Santos de Cartier’nin yeni saat koleksiyonu, Alberto Santos-Dumont’dan ilham alarak, dünyayı değiştiren erkeklerin öncü ruhunu, tarzını ve ilerleme tutkusunu ölümsüzleştiriyor. Santos de Cartier’nin yeni koleksiyonu hazırlanırken, tasarım stüdyoları konfora, zekice hesaplanmış oranlara ve Santos estetiğine saygıya odaklandı. Kare şekil değişmedi; tıpkı Eiffel Kulesi’ndeki dört açısal köşeyle de yüceltildiği gibi, çağın Parizyen inceliği ve simetrisi buraya da yansıtıldı. Düz çizgilerin tercih edildiği çağının ötesindeki bu şekil, geleneksel yuvarlak saat şekillerinden kopuşu da temsil ediyor. Değişmeyen özellikler arasında bezeldeki sekiz vida yer alıyor. Bezel tasarımı, kasanın ve kayışın çizgileri arasındaki sinerjiyi ön plana çıkartacak şekilde güncellendi. Daha şık olan bu çizgiler, saatin tarz sahibi dinamiğini vurguluyor. Bileğe tam oturacak şekilde tasarlanan saatin ölçümleri ve ağırlığı, konforu ve ergonomiyi optimize etmek için titizlikle hesaplandı.

Yepyeni kayış seçenekleri

Yeni Santos de Cartier, çağımızın ruhuna ayak uyduran yenilikçi bir kayışa sahip. Modern yaşam tarzlarına ve hareket kolaylığına odaklanan yeni kayış, malzeme ve renk seçimine göre her türlü etkinliğe uyacak şekilde kullanılabilir. Çelik, altın, vaketa deri ve timsah derisi seçenekleriyle tüm seçenekler, kayışın altında gizlenen Cartier QuickSwitch sistemi sayesinde kolaylıkla değiştirilebiliyor. Bu görünmez mekanizma, kasanın yapısına da uyum sağlarken, saati takanlar yalnızca mekanizmaya basarak sistemi etkinleştirebiliyor. Yepyeni diğer bir özellik ise metal bileziğin uzunluğunu herhangi bir araç kullanmaksızın en yakın bağlantı noktasına ayarlayan kendi kendine ayarlanabilir SmartLink teknolojisi. Her SmartLink’in üstündeki düğmeye dokunulduğunda, bağlantı çubuğunun kilidi açılarak metalden bağlantı noktaları, vidalarıyla birlikte Santos de Cartier saatine eklenebiliyor veya çıkarılabiliyor.

Alberto Santos-Dumont’un her yeni macerasında sürekli ilerleme arayışına sadık kalan 1847 MC otomatik kalibre ile Santos de Cartier’nin yeni tasarımı, performans ve konfor açısından çok daha iddialı. 1847 MC kalibre, eşapman ve hareket mekanizmalarında antimanyetik nikel fosforlu bileşenler ile paramanyetik alaşımdan kalkan içeriyor. Bu da kalibreye, bir saatin günlük hayatta maruz kalabileceği güçlü manyetik alanlar karşısında etkili bir dayanıklılık kazandırıyor. Vidaları aşağı bakan aksamı sayesinde yeni Santos de Cartier, minimal kasa kalınlığıyla yaklaşık 100 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Cartier atölyeleri, yeni Santos de Cartier’nin pozisyon, nem, sıcaklık, basınç, darbe ve hız değişikliklerine karşı dayanıklılık gösterecek ve bu faktörlerin saatin doğruluğuna etkisini engelleyecek şekilde kurdu, kalibre etti ve test etti.

Alberto Santos – Dumont’a dair…

1897’de ilk sıcak hava balonuna pilotluk eden ve 1907’de uçağın bir öncülü olan La Demoiselle’i icat eden modern havacılık mühendisliğinin önderlerinden Alberto Santos-Dumont, yalnızca bir havacılık uzmanından çok daha fazlasıydı. Onu baştan aşağı modern çağın adamı yapan şey tarzı, kişiliği ve inovatif zekasıydı. Geleceğin mucidi Santos-Dumont hava gemisinden helikoptere, tek kanatlı uçaktan çift kanatlı uçağa 22 uçak tasarladı. Bu havacılık önderi, özgür ruhundan ve azminden güç alarak dünyayı değiştiren erkekler arasında yer alıyor.

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