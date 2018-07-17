CACTUS DE CARTIER KOLEKSİYONU
Cactus de Cartier Koleksiyonu’nu tercih eden kadınlar, bu koleksiyonun vahşi ve sofistike doğasını cesurca sahipleniyor. Yeni koleksiyona eklenen güçlü ve arzu nesnesi parçalar, tasarımları ve takıldığında yarattığı hareketleriyle özgür ruhlu bir stili yansıtıyor. Kafes işlemeli tasarımların mimari formları, hareketli kabartma işleri ve değerli taşlar, hem yoğun hem de yumuşak tonlar, tam anlamıyla harikulade giyilebilir körpe salkımlar…
Yazıyı paylaş "CACTUS DE CARTIER KOLEKSİYONU"
Related Posts
« ROLEX 2018’DE YİNE ÇOK İDDİALI!.. ASFALTLARIN YENİ EFENDİSİ ASTON MARTIN ‘DBS SUPERLEGGERA’ »