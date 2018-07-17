CACTUS DE CARTIER KOLEKSİYONU

17 Temmuz 2018 09:51

Cactus de Cartier Koleksiyonu’nu tercih eden kadınlar, bu koleksiyonun vahşi ve sofistike doğasını cesurca sahipleniyor. Yeni koleksiyona eklenen güçlü ve arzu nesnesi parçalar, tasarımları ve takıldığında yarattığı hareketleriyle özgür ruhlu bir stili yansıtıyor. Kafes işlemeli tasarımların mimari formları, hareketli kabartma işleri ve değerli taşlar, hem yoğun hem de yumuşak tonlar, tam anlamıyla harikulade giyilebilir körpe salkımlar…

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