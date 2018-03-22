BULGARI’DEN EN ‘İNCE’ YARIŞI

22 Mart 2018 17:21

Bulgari Octo Finissimo Tourbillon ile  incelik yarışlarına devam diyor. 

Bulgari beklenilen incelik yarışlarına devam dedi ve Octo Finissimo Tourbillon’u Basdelworld 2018’de sundu. Kasası, 3.95 mm kalınlığında ve 42 mm çapında. İskelet kasa olarak tasarlanmış bir model. BVL 288 kalibre ile çalışıyor. Tournillonun bilyeli olarak üretilmesi inceliğini sağladı ve limitli 50 adet üretildi.

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BASEL 2018, BASELWORLD 2017, Manşet

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